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07.09.2021 23:22
Рубрика: В мире

Супруга президента США вернулась к преподаванию в колледже

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
Джилл Байден - супруга президента США - немало удивила американскую публику. 70-летняя первая леди страны вышла на учительскую работу с полной занятостью, став первой за последнее время супругой главы Белого дома, трудоустроенной на полный рабочий день.

Как сообщило Национальное общественное радио (NPR), Джилл Байден приступила к очному преподаванию английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии (NOVA). Собственно, профессиональной преподавательской деятельностью супруга главы государства - учитель с 40-летним трудовым стажем - занималась и раньше. Вот только все последние годы, сначала из-за политической карьеры мужа, а затем и из-за пандемии COVID-19, делать ей это приходилось удаленно, и уроки проводились в режиме онлайн. Однако теперь влиятельная первая леди, которая, по данным телеканала CNN, предпочитает в общении с учениками простое обращение к ней Доктор Би (Dr. B. - по первой букве фамилии), будет несколько раз в неделю выезжать из Белого дома, добираться до своего класса и лично проводить занятия.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Речь Байдена назвали "одной из самых постыдных в истории США"

Вашингтонская пресса уже вовсю спекулирует тем, какую головную боль такие перемещения супруги Джо Байдена из округа Колумбия в соседний штат доставят Секретной службе США.. Тем более, ни одна из последних предшественниц Джилл Байден не работала за пределами президентской резиденции. И Мелания Трамп, и Мишель Обама, и Лора Буш после инаугурации своих мужей бросили свои карьеры, занимались воспитанием детей и исполняли протокольные функции. По данным американских СМИ, чуть ли не единственной первой леди США, которая активно и регулярно работала, писала статьи, а заодно выступала в роли представителя президента, была Элеонора Рузвельт - жена экс-президента Франклина Рузвельта.

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