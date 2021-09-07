Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 31 августа 2021 года (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО "Сбербанк" и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 158 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 157 850 252,00 рублей, из них 148 907 202,86 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания (60 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" всего поступило 49 472 800,00 рублей, из них 150 300,00 рублей от 1 физического лица. Израсходовано средств - 43 951 712,97 рубля, из них 36 841 025,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и агитационного характера и других работ (33 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 38 800,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 700 760 000,00 рублей. От юридических лиц (14) 217 514 000,00 рублей, от физических лиц (273) 133 246 000,00 рублей. Израсходовано - 658 035 529,07 рубля, из них 649 065 122,52 рубля на агитацию через органы телерадиовещания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (72 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 2 720 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" всего поступило 174 671 440,00 рублей. От юридических лиц (1) 1 650 000,00 рублей, от физических лиц (33) 16 469 440,00 рублей. Израсходовано средств - 162 841 402,63 рубля, из них 151 625 401,56 рубля на агитацию через органы телерадиовещания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (47 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 4 535 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 010,00 рублей, из них 350 000 000,00 рублей от юридических лиц (22). Израсходовано средств - 332 877 800,71 рубля, из них 331 018 998,82 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через редакции периодических печатных изданий, проведение публичных предвыборных мероприятий и оплату других работ (29 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 289 785 000,00 рублей, из них от юридических лиц (2) 11 000 000,00 рублей, от физических лиц (10) 4 585 000,00 рублей. Израсходовано средств - 288 736 113,22 рубля, из них 236 701 579,29 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания, через редакции периодических печатных изданий и оплату других работ (116 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 1 020 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" всего поступило 92 500 600,00 рублей. Израсходовано средств - 80 686 722,29 рубля, из них 40 275 141,01рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (17 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 46 035 277,00 рублей. От юридических лиц (3) 42 565 000,00 рублей, от физических лиц (8) 2 572 705,00 рублей. Израсходовано средств - 45 512 155,43 рубля, из них 35 555 081,76 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и агитацию через органы телерадиовещания (21 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств 188 205,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" всего поступило 48 306 170,00 рублей, из них от 1 юридического лица 9 424 750,00 рублей. Израсходовано средств - 36 356 579,35 рубля, из них 34 253 780,00 рублей на проведение публичных предвыборных мероприятий, агитацию через органы телерадиовещания и на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (6 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 10 424 750,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" всего поступило 4 300 000,00 рублей. Израсходовано средств - 3 713 000,00 рублей, из них 2 904 000,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (2 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 11 005 000,00 рублей. Израсходовано средств - 11 000 204,00 рублей, из них 9 888 170,96 рубля на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (3 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА" всего поступило 35 500 000,00 рублей. Израсходовано средств - 31 389 625,88 рубля, из них 29 525 217,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (11 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" всего поступило 16 785 560,00 рублей. От 1 юридического лица 460 000,00 рублей, от 1 физического лица 49 560,00 рублей. Израсходовано средств - 12 771 602,12 рубля, из них 6 775 200,00 рублей на агитацию через сетевые издания и изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (6 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей). Возвращено средств - 526 000,00 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 79 597 899,00 рублей, из них от 1 юридического лица 1 000 000 рублей. Израсходовано средств - 76 582 275,00 рублей, из них 60 916 238,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату услуг информационного и консультационного характера и других работ (31 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ" всего поступило 1 502 760,00 рублей, из них от 1 юридического лица - 800 000,00 рублей, от 4 физических лиц - 460 000,00 рублей). Израсходовано средств - 1 057 160, 00 рублей. Возвращено средств - 445 600,00 рублей.