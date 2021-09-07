Обнаружен новый класс раскаленных экзопланет "сверхгорячий юпитер"

Международная группа астрономов с помощью данных спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружила ранее неизвестный "сверхгорячий юпитер".

Об открытии рассказывает Phys.org. Сообщается, что этот инопланетный мир почти в два раза превосходит по своим размерам Юпитера и имеет смещенную орбиту. Он относится к классу так называемых "горячих юпитеров".

Подобные объекты по своим характеристикам похожи на самую большую планету Солнечной системы, но имеют период обращения менее 10 дней. Особенностью таких миров является крайне высокая температура поверхности. Связано это с тем, что они расположены очень близко к своим родительским звездам.

Ранее неизвестный "горячий юпитер" обнаружила группа астрономов во главе с Сэмюэлем Х. Кэботом из Йельского университета. Команда при помощи аппарата TESS наблюдала за яркой звездой TOI-1518. В результате был зафиксирован транзитный сигнал. Приборы показали, что периодически свечение звезды перекрывается каким-то объектом.

Чтобы подтвердить существование экзопланеты, были проведены независимые наблюдения. Транзитный сигнал был проверен последующими наблюдениями с помощью высокочувствительного спектрографа EXPRES, установленного на телескопе Lowell Discovery. После того, как планетарный характер транзитного сигнала был подтвержден, авторы открытия дали объекту официальное наименование - TOI-1518b. Тогда он и был классифицирован как "сверхгорячий юпитер".

Расчеты показали, что TOI-1518b имеет радиус около 1,875 радиуса Юпитера. Его точная масса пока неизвестна. По предварительным оценкам, она не превышает 2,3 массы Юпитера. Экзопланета расположена очень близко от своей звезды, на расстоянии около 0,04 астрономической единицы от нее. Поясним, что астрономическая единица - это расстояние, примерно равное среднему расстоянию от Земли до Солнца. Установлено также, что открытая планета обращается вокруг своего светила каждые 1,9 дня.

Исследование показало, что средняя температура на поверхности TOI-1518b составляет около 2218 градусов по Цельсию, но в пиковые дневные периоды она может пониматься до 2963 градусов. Особенностью планеты является ее сильно смещенная орбита. Впрочем, как отмечают исследователи, газовые гиганты, расположенные близко к горячим звездам, обычно имеют смещенную орбиту.

Кстати, температура звезды TOI-1518 примерно в два раза больше температуры нашего Солнца, а ее масса составляет примерно 1,79 массы Солнца. В ходе исследования в атмосфере TOI-1518b также было обнаружено "нейтральное" железо. До сих пор подобное явление встречалось всего лишь у нескольких известных науке "горячих юпитеров".