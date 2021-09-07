Археологи раскрыли тайну "лунного замка" в Южной Корее

Новости

Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи 16:03
ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов 15:46
Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу 15:45
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро 15:35
В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта 15:35
Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ 15:30
Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой" 15:27
Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных 15:15
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин 15:03
Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире 14:53
В Госдуме проработают введение браслетов для освободившихся педофилов 14:46
Матвиенко видит перспективы регистрации "Спутника V" в Европе 14:41
В России не выявлено случаев заражения штаммом "мю" 14:33
Матвиенко назвала заявления о нелегитимности думских выборов вмешательством в дела РФ 14:28
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта 14:20
В Театре Вахтангова поставят памятник Лановому, Этушу и Яковлеву 14:15
Матвиенко встретилась с главой ПАСЕ Дамсом 13:55
В Турции в 2021 году отдохнут около 4,5 млн российских туристов 13:51
АТОР: Туры по России на Новый год к зиме подорожают на 35% 13:42
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве" 13:14
Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 13:11
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 15:56
Рубрика: Культура

Археологи раскрыли тайну "лунного замка" в Южной Корее

Текст: Денис Передельский

В Южной Корее археологическая миссия Управления культурного наследия провела очередные изыскания в царском дворце Вольсон, построенном в 101 году нашей эры в эпоху правления династии Силла. В результате были найдены новые доказательства того, что строительство этого комплекса и его достройка сопровождались церемониями жертвоприношений.

Фото: Vejlemuseerne
В Дании найден золотой клад VI века для "спасения Солнца"

Как сообщает Korea JoongAng Daily, речь идет о дворце Вольсон, который также известен под названием "лунный замок". Дело в том, что он расположен в местечке, напоминающем своим рельефом форму молодого полумесяца.

Этот дворцовый комплекс династии Силла (57 год до нашей эры - 935 год нашей эры), служивший царской резиденцией, расположен в современном городе Кенджу. Исследователям хорошо известен миф о том, что при строительстве замка в 101 году нашей эры и в более поздние периоды в жертву приносились люди.

В письменных источниках говорилось, что эта церемония была традиционной. Правители верили, что если в фундамент замка заложить человеческие останки, то он будет крепким и простоит многие века. До недавнего времени эта жуткая традиция считалась не более, чем мифом.

Однако в 2017 году страшная легенда о том, что древние жители этих мест совершали человеческие жертвоприношения во время крупномасштабного строительства, нашла первые подтверждения. Тогда археологи раскопали останки двух человек, мужчины и женщины, живших в V веке нашей эры. В то время царский дворец масштабно достраивался, была возведена крепостная стена Вольсон

Это было первое археологическое свидетельство, доказывающее, что человеческие жертвоприношения, возможно, были обычной практикой для царства Силла. И все же до последнего времени археологи весьма осторожно давали оценки той находке. Все изменилось в ходе раскопок, проведенных минувшим августом.

Рядом с западным входом в Вольсон археологи обнаружили останки взрослой женщины, причем они находились всего в полуметре от того места, где в 2017 году были обнаружены вышеуказанные останки. Эксперты из Национального института культурного наследия Кенджу отмечают, что на теле женщины не обнаружено никаких признаков борьбы.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В пещере "Таврида" нашли полностью сохранившийся череп гигантской гиены

Как и в предыдущих двух случаях, она была уложена лицом к небу. Анализ показал, что на момент смерти ей было около 20 лет. Для сравнения, возраст найденной в 2017 году пары был больше - и мужчине, и женщине было уже за 50, когда они были принесены в жертву.

Как сообщил Ким Хон Сок, соавтор исследования, останки хорошо сохранились, что позволило провести детальный анализ. Он показал, что все три жертвы относились к низшему классу. На это указывает скудный рацион их питания, а также то, что они были довольно низкорослыми. Кстати, рядом с головами и у ног всех жертв были найдены керамические изделия. Вероятно, это была часть ритуала.

"Когда мы сделали рентгеновский снимок глиняной посуды, то обнаружили в одном из кувшинов чашу меньшего размера, - говорит Чан Ки Мен из Национального исследовательского института культурного наследия Кенджу. - Похоже, что в крупном глиняном сосуде находился какой-то алкогольный напиток. Он был погребен вместе с телом. Это не то, что обычно можно увидеть в древних гробницах Силла".

К слову, в 2017 году, когда были обнаружены первые останки, некоторые ученые высказали предположение, что смерть этих людей могла быть случайной. Однако теперь специалисты Управления культурного наследия пришли к выводу, что та пара умерла во время церемонии жертвоприношения.

"Теперь, когда сделано дополнительное открытие, нельзя отрицать практику человеческих жертвоприношений в царстве Силла", - резюмирует Чой Бен Хон, почетный профессор археологии Университета Сунгсил.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"