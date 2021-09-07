Археологи раскрыли тайну "лунного замка" в Южной Корее

В Южной Корее археологическая миссия Управления культурного наследия провела очередные изыскания в царском дворце Вольсон, построенном в 101 году нашей эры в эпоху правления династии Силла. В результате были найдены новые доказательства того, что строительство этого комплекса и его достройка сопровождались церемониями жертвоприношений.

Как сообщает Korea JoongAng Daily, речь идет о дворце Вольсон, который также известен под названием "лунный замок". Дело в том, что он расположен в местечке, напоминающем своим рельефом форму молодого полумесяца.

Этот дворцовый комплекс династии Силла (57 год до нашей эры - 935 год нашей эры), служивший царской резиденцией, расположен в современном городе Кенджу. Исследователям хорошо известен миф о том, что при строительстве замка в 101 году нашей эры и в более поздние периоды в жертву приносились люди.

В письменных источниках говорилось, что эта церемония была традиционной. Правители верили, что если в фундамент замка заложить человеческие останки, то он будет крепким и простоит многие века. До недавнего времени эта жуткая традиция считалась не более, чем мифом.

Однако в 2017 году страшная легенда о том, что древние жители этих мест совершали человеческие жертвоприношения во время крупномасштабного строительства, нашла первые подтверждения. Тогда археологи раскопали останки двух человек, мужчины и женщины, живших в V веке нашей эры. В то время царский дворец масштабно достраивался, была возведена крепостная стена Вольсон

Это было первое археологическое свидетельство, доказывающее, что человеческие жертвоприношения, возможно, были обычной практикой для царства Силла. И все же до последнего времени археологи весьма осторожно давали оценки той находке. Все изменилось в ходе раскопок, проведенных минувшим августом.

Рядом с западным входом в Вольсон археологи обнаружили останки взрослой женщины, причем они находились всего в полуметре от того места, где в 2017 году были обнаружены вышеуказанные останки. Эксперты из Национального института культурного наследия Кенджу отмечают, что на теле женщины не обнаружено никаких признаков борьбы.

Как и в предыдущих двух случаях, она была уложена лицом к небу. Анализ показал, что на момент смерти ей было около 20 лет. Для сравнения, возраст найденной в 2017 году пары был больше - и мужчине, и женщине было уже за 50, когда они были принесены в жертву.

Как сообщил Ким Хон Сок, соавтор исследования, останки хорошо сохранились, что позволило провести детальный анализ. Он показал, что все три жертвы относились к низшему классу. На это указывает скудный рацион их питания, а также то, что они были довольно низкорослыми. Кстати, рядом с головами и у ног всех жертв были найдены керамические изделия. Вероятно, это была часть ритуала.

"Когда мы сделали рентгеновский снимок глиняной посуды, то обнаружили в одном из кувшинов чашу меньшего размера, - говорит Чан Ки Мен из Национального исследовательского института культурного наследия Кенджу. - Похоже, что в крупном глиняном сосуде находился какой-то алкогольный напиток. Он был погребен вместе с телом. Это не то, что обычно можно увидеть в древних гробницах Силла".

К слову, в 2017 году, когда были обнаружены первые останки, некоторые ученые высказали предположение, что смерть этих людей могла быть случайной. Однако теперь специалисты Управления культурного наследия пришли к выводу, что та пара умерла во время церемонии жертвоприношения.

"Теперь, когда сделано дополнительное открытие, нельзя отрицать практику человеческих жертвоприношений в царстве Силла", - резюмирует Чой Бен Хон, почетный профессор археологии Университета Сунгсил.