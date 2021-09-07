У супермаркетов в Швеции устанавливают будки для собак

В Швеции посетители супермаркетов могут оставить свою собаку или кошку в специальном домике у входа в магазин. Животное при этом будет наслаждаться комфортом, пока хозяин занят покупками. Будки для братьев меньших у торговых центров оборудованы по последнему слову техники. В них есть термодатчики, обеспечивающие комфортную температуру внутри, а также система дистанционного наблюдения.

Хозяин питомца может через специальное приложение на мобильном телефоне в любой момент посмотреть, что делает его любимец. Подобные собачьи домики появились уже во многих городах южной Швеции, на очереди север страны.

Авторы идеи рассказывают общественности о том, что они придумали домики для собак, чтобы те не испытывали стресса в ожидании хозяина у магазина. Хозяева животных могут спокойно заниматься шопингом, не волнуясь за животных. А значит, они покупают больше товаров, что увеличивает прибыли магазинов.