Новости

В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 23:19
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 23:17
Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов 23:07
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 23:00
Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США 22:58
В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции 22:51
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 22:46
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 22:37
Россия экспортировала рекордный объем зерна 22:22
Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта 22:20
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 22:11
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 21:57
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 21:56
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 21:54
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 21:42
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 21:29
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 21:28
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 21:21
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 21:05
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 21:02
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 20:44
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 20:41
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 20:35
Назван стартовый состав сборной России на матч с Мальтой 20:33
Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу на ЧЕ по волейболу 20:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 23:07
Рубрика: Общество

Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов

Текст: Андрей Васильев
Фото: Искандар Аминов / РИА Новости Фото: Искандар Аминов / РИА Новости
Фото: Искандар Аминов / РИА Новости

Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов. Несколько сот пациентов в возрасте 63-79 лет (68 процентов из них были женщины) употребляли половину стакана грецких орехов каждый день в течение двух лет. По итогам исследования ученые определили, что у тех, кто ежедневно ест грецкие орехи, наблюдается умеренное снижение холестерина липопротеинов низкой плотности (или ЛПНП).

Фото: iStok
Диетолог рассказала о преимуществах мясной диеты

В частности, общее количество частиц ЛПНП у потребителей грецких орехов было на 4,3 процента ниже, чем у людей, не употребляющих грецкие орехи, которые также принимали участие в исследовании. Разница была более выражена у мужчин, чем у женщин: так, у мужчин наблюдалось снижение уровня ЛПНП на 7,9 процента, у женщин - на 2,6 процента. "Это исследование поможет продемонстрировать и подтвердить преимущества включения хороших жиров в ваш рацион для здоровья сердца, таких как те, которые содержатся в грецких орехах", - сообщила диетолог Миа Сун в интервью порталу eatthis.com.

Как отметили эксперты, помимо полезных жиров, в грецких орехах также в достаточном количестве содержится клетчатка, витамин Е, магний и белок, а благодаря своему вкусу они способны придать особую пикантность блюдам и закускам.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян