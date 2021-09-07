Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов. Несколько сот пациентов в возрасте 63-79 лет (68 процентов из них были женщины) употребляли половину стакана грецких орехов каждый день в течение двух лет. По итогам исследования ученые определили, что у тех, кто ежедневно ест грецкие орехи, наблюдается умеренное снижение холестерина липопротеинов низкой плотности (или ЛПНП).

В частности, общее количество частиц ЛПНП у потребителей грецких орехов было на 4,3 процента ниже, чем у людей, не употребляющих грецкие орехи, которые также принимали участие в исследовании. Разница была более выражена у мужчин, чем у женщин: так, у мужчин наблюдалось снижение уровня ЛПНП на 7,9 процента, у женщин - на 2,6 процента. "Это исследование поможет продемонстрировать и подтвердить преимущества включения хороших жиров в ваш рацион для здоровья сердца, таких как те, которые содержатся в грецких орехах", - сообщила диетолог Миа Сун в интервью порталу eatthis.com.

Как отметили эксперты, помимо полезных жиров, в грецких орехах также в достаточном количестве содержится клетчатка, витамин Е, магний и белок, а благодаря своему вкусу они способны придать особую пикантность блюдам и закускам.