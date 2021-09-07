Ученые выяснили, как с возрастом меняется метаболизм

Считается, что люди после 20 лет прибавляют в весе год за годом, потому что их метаболизм (обмен веществ) замедляется, особенно в среднем возрасте. Исследование, проведенное в 29 странах с участием 6400 человек в возрасте до 95 лет, показывает, что это миф, что метаболизм не меняется на протяжении всего среднего возраста. Работа опубликована в журнале Science.

Ученые выявили четыре фазы метаболизма в жизни человека. Первая - от рождения до возраста одного года, когда метаболизм меняется от уровня матери к самому максимальному за всю жизнь - на 50% выше, чем у взрослых. Вторая - небольшое замедление к 20 годам, без каких-любо всплесков в период полового созревания. Третья - без изменений в возрасте от 20 до 60 лет. Четвертая - постоянное падение примерно на 0,7% в год, которое к 90 годам снижает метаболизм на 26% по сравнению со средним возрастом.

Конечно, это средняя картина, есть и индивидуальные различия. У некоторых уровень метаболизма на 25% ниже среднего для их возраста, а у других на четверть выше, чем ожидалось. Но эти пограничные значения не меняют общей ситуации.

- Это картина стала для нас сюрпризом, - говорит профессор Джон Спикман из университета Абердина. - Больше всего удивило, что во взрослом возрасте не происходит никаких изменений. Если в среднем возрасте вас "разносит", вы больше не можете винить в этом снижение метаболизма.

Любопытным оказалось и то, что исследователям не удалось обнаружить всплеска метаболизма ни во время полового созревания, ни во время беременности. Его высокий уровень в первые годы жизни подчеркивает, насколько важен этот момент для развития и почему последствия недоедания в детстве могут остаться с вами на всю жизнь.

Одним из открытий, которое больше всего удивило ученых, стал метаболизм младенцев. Ожидалось, у новорожденного будет заоблачно высокий уровень. Однако оказалось, что в течение первого месяца жизни у младенцев такой же уровень метаболизма, как и у их матерей. Но вскоре после рождения что-то срабатывает, и скорость обмена веществ резко возрастает.

У детей до одного года метаболизм самый высокий за всю жизнь - на 50 процентов выше, чем у большинства взрослых

Эти открытия заставляют по-новому взглянуть на наши представления о собственном организме. Результаты исследования, вероятно, изменят представления о физиологии человека, а также могут иметь значение в медицине, например, для определения подходящих доз лекарств для детей и пожилых людей.