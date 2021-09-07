Увидеть шедевры, пополнить семейный кошелек, получить доступную медпомощь

С помощью "Пушкинской карты" молодые россияне могут абсолютно бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране - побывать на самых интересных выставках, увидеть массу разных представлений, оценить новинки кино и театрального искусства. В 2021 году на эти цели на карту зачисляется три тысячи рублей. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС