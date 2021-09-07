Увидеть шедевры, пополнить семейный кошелек, получить доступную медпомощь

Как в регионах идет обновление медпунктов в сельской местности
- Непокрытые территории у нас еще остаются. Не везде есть свой фельдшер, используем совместительство, - рассказывает "РГ" главный врач Быковской центральной районной больницы Ольга Муковнина. - Но по программе "Земский фельдшер" к нам приходят молодые ребята после колледжей.
Фельдшер на селе - незаменимый человек. Тут очень важен личный авторитет. Например, Асия Танатарова лечит людей и в Зеленом, и в Красносельце. У нее по большинству показателей лучшие результаты. Из свежих успехов - ей удалось добиться того, что больше 60 процентов ее подопечных согласились привиться от коронавируса. "Синдром отличницы", как шутит ее руководство.
- Доверие людей надо заслужить, - парирует Танатарова. - Проводим со специалистом сельского поселения подворовые обходы, объясняем, что прививаться надо. Даже социально неблагополучные граждане откликнулись. Ну и жители, которые уже получили вакцину, рассказывают другим, как сами перенесли.
В хуторе Реченский Алексеевского района тоже новый ФАП. Работает в нем опытный фельдшер Татьяна Тильдякова - уже более 23 лет в медицине. Хутор немаленький - около 500 человек, почти 200 из них - пенсионеры. Иногда жители удаленных селений думают, что их пандемия не коснется. Так вот в хуторе переболели 47 человек. Население поверило в реальность угрозы, но отметим и усилия фельдшера - вакцинировалось 87 процентов хуторян!
- До 2019 года, когда в сельском поселении построили ФАП, здесь находилось аварийное здание. Не было горячей воды, не хватало кабинетов, отсутствовало оборудование. Если сравнивать с тем, что было, то это небо и земля. В 2020 году фельдшерско-акушерский пункт прошел лицензирование и стал работать в полном объеме, - говорит главная медсестра Алексеевской ЦРБ Лидия Патрина. - Население Реченского и прилегающих хуторов очень довольно. Все условия созданы и для медработников, и для посетителей. Оборудование полностью соответствует стандартам. Есть место для акушера-гинеколога и для мобильных бригад. И детишки с мамочками приходят сюда.
Благодаря реализации стратегии "Санитарный щит страны" нацпроекта "Здравоохранение" посредством открытия фельдшерско-акушерских пунктов повышается доступность медпомощи. К 2024 году планируется разработка новых тестов для выявления возбудителей 50 инфекций для диагностики "на месте", а также создание новых технологических платформ для разработки вакцин против инфекций.
Как бережливые технологии помогают заводам экономить и повышать эффективность
Примерно так рассуждали на крупнейшем за Уралом заводе "Топкинский цемент" полгода назад. И от слов перешли к делу - стали налаживать производство по бережливым технологиям. Специалисты Федерального центра компетенций вместе с заводчанами проанализировали работу сырьевого цеха, на который приходится больше всего производственных издержек. Установили проблемы на участке, где готовят рядовой шлам. Это основа будущего цемента, прямо влияющая на его качество. Оборудование в цехе простаивает, а потоки основного сырья распределяются неравномерно.
На заводе не только изменили подходы к технологическому процессу и организации рабочих мест, но утвердили новые стандарты обслуживания оборудования, модернизировали и перенастроили измерительные приборы. Например, чтобы перенастроить сырьевую мельницу, в цех больше не нужно вызывать бригаду слесарей. Благодаря небольшой переделке оборудования машинист регулирует его сам, не прерывая процесса производства.
Работу сырьевого цеха улучшили всего за полгода. Годовой экономический эффект от внедрения бережливых технологий на заводе составит 25 миллионов рублей. Почти 170 членов коллектива прошли специальное обучение, чтобы можно было тиражировать полезный опыт и знания. Готовить рабочие группы для запуска новых проектов будут четыре сертифицированных внутренних тренера. А еще создали проектный офис - центр экспертизы бережливого производства. По расчетам, за три года производительность труда на предприятии возрастет не менее чем на 30 процентов.
Время протекания производственных процессов сокращается, становится меньше брака. И все это - не за счет привлечения инвестиций, а благодаря использованию внутренних резервов. К такому выводу пришли на самарском "Энерготехмаше", участвуя в нацпроекте "Производительность труда". Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда работали с предприятием полгода, провели обучение сотрудников, оптимизировали рабочие места, изменили график смен, открыли второй логистический поток на склад, что позволило уйти от больших запасов, ожидания продукции и излишнего перемещения.
Увеличить объемы выпуска продукции, улучшить качество, при этом уменьшив себестоимость, смогли и в компании "Стальмастер" на Кубани. "Участником нацпроекта предприятие стало не только для увеличения эффективности производства. Это отличная возможность благодаря господдержке стать более конкурентоспособными", - рассказал "РГ" директор компании Юрий Куликов.
Эксперты Регионального центра компетенций помогли создать на предприятии инфоцентр, разработали стандарты рабочих мест и операционных процедур, правила перемещения изделий и материалов на производственной линии. В итоге на пилотном участке оптимизировали этапы изготовления металлоконструкций, сократили время процесса и увеличили выработку.
Справка "РГ"
Национальный проект "Производительность труда" утвержден в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов к 2024 году.
Для чего на Ямале решили ввести капитал на чум
Причем выдают чумовой капитал дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей в 500 тысяч рублей. Это самый большой региональный капитал в стране. Если учесть еще и федеральные выплаты, то сумма, которую могут получить за третьего малыша родители-тундровики, и вовсе получается внушительной. Помощь полагается всем молодым кочевым семьям, где родился третий ребенок с начала этого года.
Как поясняют власти, ввести капитал на чум, как одну из мер поддержки нацпроекта "Демография", на Ямале решили потому, что семьи оленеводов живут в национальных жилищах. Но казус в том, что по закону чум жильем не является, а это значит, нельзя на его постройку потратить средства маткапитала. А чем молодые кочевые семьи хуже, им тоже не хочется ютиться в чумах вместе с родителями. Особенно, когда народилось много детишек. В регионе при рождении каждого ребенка выдается и подарочный набор "Малышу Ямала". В нем есть все на первые месяцы жизни новорожденного - от пеленок-распашонок, подгузников и средств ухода до зимнего комбинезона. При этом семьи из числа коренных народов, учитывая непростые условия жизни, в дополнение к основному подарку получают еще один. В нем - вещи первой необходимости, которые выручат маму в экстренной ситуации.
В Сахалинской области в рамках нацпроекта "Демографии" семьям предоставляется более 50 мер соцподдержки. Среди них - ежемесячные выплаты беременным женщинам и детям до 3 лет на обеспечение полноценным питанием (почти 2,5 тысячи рублей), единовременная выплата в размере 54 тысяч при рождении первенца. Студенческим семьям положена единовременная финансовая поддержка при появлении первого ребенка в 57 тысяч рублей и ежемесячная - 17 300 рублей.
Семьям с низкими доходами дополнительно предоставляются единовременная выплата до 30 тысяч рублей на покупку коляски и товаров для новорожденных, а также адресная продовольственная помощь. Родители с детьми до трех лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно воспользоваться услугами пунктов проката. Здесь можно арендовать коляски, кроватки, ходунки. "Социальная помощь в регионе, конечно, очень кстати. Только одна упаковка памперсов в среднем стоит 1,5 тысячи, а в месяц таких нужно две, а то и три. И благодаря льготе в ближайшие месяцы голова у нас болеть не будет", - признается сахалинка Евгения Бочкарникова.
В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов
Трехэтажное здание в красно-бежевых тонах возвели по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" всего за полтора года. Повезло жителям "Санаторного" и с детсадом. Это одно из лучших дошкольных учреждений в регионе, при строительстве были использованы высокотехнологичные материалы, позволяющие зимой сохранять тепло, а летом - прохладу. В садике есть кабинет логопеда, комната живой природы, просторный актовый зал и даже компьютерный класс. Кисилевы уже записали в очередь в ясельную группу свою девятимесячную дочь Ксению.
Новые образовательные учреждения появятся и в Ленинградской области. Только в одном жилом комплексе Новогорелово построят две школы на 550 и 640 учащихся и детский сад на 280 мест. Первая школа уже принимает ребят. Для учебы и всестороннего развития в ней есть все необходимое - специализированные кабинеты химии, физики, биологии, мастерские трудового обучения мальчиков и девочек со станками и швейными машинами, просторный актовый зал, начиненный современной машинерией для спектаклей и концертов, два спортзала с тренажерами и даже помещения продленного дня с двумя спальнями. Общая стоимость строительства составила 522 миллиона рублей.
Необычная школа на 800 учеников появилась в Липецке - занятия здесь будут вести на нескольких языках. Английский начнут преподавать уже первоклашкам, а с пятого класса школьники начнут изучать еще один язык дополнительно. Ну а в старших классах на иностранном языке проведут уроки сразу по нескольким предметам. Первого сентября за парты сели 240 младшеклассников и 560 учеников средних и старших классов. Школу строили в одном из новых микрорайонов Липецка - "Европейском" - в рамках нацпроекта. Объем финансирования превысил 640 миллионов рублей, свыше 610 из которых - средства федерального бюджета.
Примечательно, что это первая полилингвальная школа в Липецке. Ранее в городе делали акцент на подготовке кадров для промышленности, именно поэтому здесь есть учебные заведения с техническим уклоном, сосредоточенные на преподавании точных наук. Однако со временем выросла и потребность в гуманитариях: как известно, без знания иностранного языка построить карьеру и бизнес сейчас сложно.
Российские сладости халяль могут пойти на экспорт в страну-хозяйку ЧМ-2022
Фирме "Арабик групп" всего два года. Здесь выпускают кондитерские изделия на основе натуральных ингредиентов без сахара: финики с миндалем в шоколаде, мягкая карамель, фруктовая пастила. Все соответствует стандартам халяль. Продукция уже пошла на экспорт. "Нам захотелось роста, проявить себя, - объясняет руководитель отдела внешней экономической деятельности Денис Никифоров. - Просчитали силы и поняли, что можно начать с рынков стран бывшего СНГ, которые входят в Таможенный союз. Так мы появились в Казахстане и Беларуси". Теперь интересны и арабские страны, в том числе Катар, где пройдет долгожданный футбольный праздник.
Поддержку оказал Центр поддержки экспорта РТ, который выделяет специалистов для консультаций, переводит документы на другие языки, оплачивает участие в международных профильных выставках, а это очень солидные деньги, особенно для небольшой компании. Сейчас на средства центра фирма открыла шоурумы во Вьетнаме, Египте, ОАЭ и Китае. Последний уже дал свои плоды, в сентябре первая партия продукции татарстанцев должна отправиться в Поднебесную.
Производители объясняют, что при экспорте каждый неверный шаг влечет за собой гораздо больше последствий, чем ошибки, совершенные в процессе продвижения продукции на отечественном рынке. Нужно четко просчитать конкурентность товара и цену в той или иной стране, насколько он необходим покупателям, продумать логистику и условия поставки. Даже упаковка может значительно отличаться в разных странах в зависимости от местных привычек и особенностей. Тонкостей очень много.
В 2020 году в Центр поддержки экспорта при министерстве экономики РТ обратилось более 600 компаний. Из них 80 предприятий заключили контракты на общую сумму около 10 миллионов долларов. А за 8 месяцев 2021 года количество игроков, желающих выйти на внешний рынок, выросло в два раза, до 1200. В их числе 43 фирмы также заключили договоры на 10 миллионов долларов.
Что можно увидеть с "Пушкинской картой": Маслодавильня, Репин, Малевич
Сразу 20 учреждений культуры подключились к проекту в Волгоградской области. Уже началась продажа билетов на новый театральный сезон. Участвующий в акции планетарий приглашает не только на лекции, но и в обсерваторию. Днем там можно через специальный фильтр посмотреть на солнце, а вечером - на луну и звезды.
По "Пушкинской карте" можно пройти в абсолютно все ведущие музеи. Так, в краеведческом к новому учебному году подготовили выставку, посвященную дореволюционному образованию. "В 1808 году отставной сержант Власов по договору с гордумой стал обучать детей чтению, письму и азам арифметики. К концу XIX века начинают массово открываться начальные школы, училища и гимназии, - рассказывает пресс-секретарь музея Алла Баженова. - Гости смогут узнать, чем отличается современный урок от царицынского, какие учреждения образования работали в нашем городе более 100 лет назад, а также увидеть учебники и учебные пособия по различным предметам".
К наплыву молодежи готовится и музей-заповедник "Старая Сарепта". Это комплекс зданий, оставшихся от поселения немцев-гернгутеров. Когда-то их пригласила сюда Екатерина II. Первый в Нижнем Поволжье водопровод, горчичное производство и маслодавильня - все это достижения трудолюбивых немцев, сохранением культурного наследия которых и занимаются в музее. На ближайшие два месяца запланировано полтора десятка мероприятий. Максимальная стоимость - 500 рублей. Например, гости могут увидеть экскурсию, посвященную горчице. Что важно, можно не только смотреть и слушать, но и трогать. Посетителям предлагают отжать растительное масло с помощью пресса.
Большую программу подготовили для молодежи в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. По "Пушкинской карте" можно будет увидеть одну из лучших коллекций в стране - шедевры Репина, Сурикова, Серова, Левитана, Кустодиева, Коровина, Петрова-Водкина и Малевича. Также станут доступны и другие выставки: от экспозиции "Великие Маковские. Вся Россия: от царя до звонаря" до выставки концептуального искусства Дмитрия Пригова.
Как поясняет генеральный директор музея Людмила Калинина, молодым гостям помогут познакомиться с шедеврами. Причем необязательно это будет проходить в традиционном формате. Современные технологии позволят провести экскурсию с помощью аудиогида или приложения в мобильном телефоне. Купить билеты в музей можно также в электронном формате и пройти, предъявив QR-код. Осмотр основной экспозиции музея по "Пушкинской карте" обойдется в два раза дешевле - в 150 рублей.
- Программа "Пушкинская карта" - феноменальная для нашей культуры. Музей заинтересован в том, чтобы молодежь чаще у нас бывала - прежде всего не с финансовой стороны, а с просветительской точки зрения. И мы будем привлекать гостей интересными проектами, - заверила Людмила Калинина.