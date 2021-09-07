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07.09.2021 13:12
Рубрика: В мире

В Австрии объявят локдаун только для тех, кто не привился от COVID-19

Текст: Александр Саможнев
Канцлер Себастьян Курц представил план правительства на осень по борьбе с коронавирусом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Если защитные меры и понадобятся, то это будет уже не для всех, а для невакцинированных. Вакцинированных людей больше беспокоить не будут", - заявил политик в эфире телеканала ZIB2.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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По его словам, пандемия не исчезнет. Следующая волна коронавируса коснется только невакцинированных. Те, кто не вакцинирован, заразятся. Для них закроют ночные заведения общественного питания и крупные мероприятия. Эта зона останется открытой для вакцинированных людей.

Правительство по-прежнему будет принимать меры для "повышения готовности населения" к вакцинации, отметил далее Курц. Обязательная прививка вводиться не будет, но "контроль должен быть ужесточен".

Канцлер указал, что занятия в школах будет проводиться в очном порядке. Он считает, что надо любой ценой предотвратить новую блокировку с домашним обучением. "Мы будем полагаться на интенсивное тестирование после начала школьных занятий", - уточнил Курц.

В дальнейшем правительство будет ориентироваться на индикатор занятости коек в отделениях интенсивной терапии. "Чем больше пациентов с интенсивной терапией, тем строже меры по борьбе с коронавирусом", - заключил канцлер.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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