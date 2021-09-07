В Австрии объявят локдаун только для тех, кто не привился от COVID-19

Канцлер Себастьян Курц представил план правительства на осень по борьбе с коронавирусом.

"Если защитные меры и понадобятся, то это будет уже не для всех, а для невакцинированных. Вакцинированных людей больше беспокоить не будут", - заявил политик в эфире телеканала ZIB2.

По его словам, пандемия не исчезнет. Следующая волна коронавируса коснется только невакцинированных. Те, кто не вакцинирован, заразятся. Для них закроют ночные заведения общественного питания и крупные мероприятия. Эта зона останется открытой для вакцинированных людей.

Правительство по-прежнему будет принимать меры для "повышения готовности населения" к вакцинации, отметил далее Курц. Обязательная прививка вводиться не будет, но "контроль должен быть ужесточен".

Канцлер указал, что занятия в школах будет проводиться в очном порядке. Он считает, что надо любой ценой предотвратить новую блокировку с домашним обучением. "Мы будем полагаться на интенсивное тестирование после начала школьных занятий", - уточнил Курц.

В дальнейшем правительство будет ориентироваться на индикатор занятости коек в отделениях интенсивной терапии. "Чем больше пациентов с интенсивной терапией, тем строже меры по борьбе с коронавирусом", - заключил канцлер.