В Индии при починке лифта нашли человека, умершего в кабине 24 года назад

В больнице города Кайли индийского штата Уттар-Прадеш приступили к починке лифта, который не работал 24 года.

Когда рабочие открыли кабину лифта, то обнаружили внутри скелет человека, сообщает издание India Today.

В настоящее время ДНК умершего отправлены на экспертизу. Пока что нет никаких сведений, кто был покойный, как он попал в кабину лифта, не работавшего с 1997 года и отчего скончался, было ли это убийство, или он задохнулся, или умер по какой-то другой причине.

Местная полиция изучает отчеты обо всех пропавших без вести за последние 24 года.