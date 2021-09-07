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Рубрика: В мире

В Индии симптомы вируса Нипах выявлены у 11 человек

Фото: AFP/SANJAY KANOJIA Фото: AFP/SANJAY KANOJIA
Фото: AFP/SANJAY KANOJIA

В индийском штате Керала симптомы смертельно опасного вируса Нипах выявлены у 11 человек. Состояние всех пациентов стабильно, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Фото: PRAKASH ELAMAKKARA/EPA
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По ее словам, эти заболевшие входят в число 38 человек, которые сейчас находятся в изоляции в медучреждениях. Образцы восьми человек были отправлены для исследования в Национальный институт вирусологии, пишет РИА Новости. На фоне произошедшего минздрав Индии рекомендовал усилить эпидемиологический надзор и тщательно отслеживать контакты всех заболевших.

Накануне власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Нипах. Медики штата сейчас проверяют свыше 250 человек, которые контактировали с подростком.

Вирус Нипах распространяется летучими собаками и летучими лисицами, при этом сами они, по всей видимости, им не болеют, но передают заболевание через слюну и мочу. Впервые Нипах был выявлен в Малайзии в 1998-99 годах, тогда там скончались 105 из 265 заболевших. Также его периодически обнаруживают в Бангладеш. Власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания - в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.

Всемирная организация здравоохранения называет Нипах одним из самых опасных вирусов в мире - уровень летальности составляет до 75%. Лекарства и вакцины от него не существует.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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