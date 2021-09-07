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Рубрика: В мире

В канадского премьера бросили горсть камней после предвыборного митинга

Неизвестные бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Это произошло, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон (провинция Онтарио), сообщил телеканал CTV.

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Камни попали в Трюдо и его охранников, однако серьезного вреда не причинили, пишет ТАСС. По данным телеканала, на встречу премьером пришли граждане, которые не согласны с политикой Трюдо, в том числе выступают против обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения.

В воскресенье Трюдо подвергся нападкам на своем митинге в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио). Премьер-министр назвал протестующих противниками вакцинации, "которые не представляют мнение большинства канадцев".

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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