В Литве мигранты пожаловались на скотские условия жизни

В Литве в Руднинкайском центре нелегальных мигрантов прошла акция протеста.

Как сообщает литовский информационный портал Delfi, мигранты из стран ближнего востока жаловались на то, что в Литве их держат, как скот. Люди требовали, чтобы их освободили.

Акция носила мирный характер. Мигранты вышли во двор с плакатами и выкрикивали лозунги. Администрация лагеря призналась, что столкнулась с такой акцией впервые.

В митинге приняли участие десятки мигрантов, которые недавно проникли на территорию Литвы. "Мы не преступники, мы требуем свободы. Нас держат в непригодном для жизни месте", - цитирует портал слова иракца, участвовавшего в акции протеста.

Напомним, что в Литве находится несколько тысяч мигрантов. Власти держат их в летних постройках, которые планируют переделать в отапливаемые модули. Одиноких мужчин содержат в здании бывшей исправительной колонии.