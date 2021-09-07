В Минтруде объяснили, почему женщины стали чаще водить поезда

В России сократился перечень запрещенных для женщин профессий, поэтому среди машинистов электропоездов теперь чаще можно встретить дам. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал первый заместитель министра труда Алексей Вовченко. Он пояснил, что вовсе не значит, что женщин стали меньше беречь, просто сегодня многие профессии автоматизированы, в них больше не нужен ручной труд.

"Перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше. Кроме того, мы планируем совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин", - пояснил он.

По словам Вовченко, в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях - необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин.

Между тем, сегодня женщины водят поезда на Филевской линии Московского метро, следует из слов замначальника столичного метрополитена Юлии Темниковой. При этом спрос на эту профессию среди представительниц прекрасной половины человечества растет. "Право на управление электропоездов пока получили 20 женщин, которые освоили необходимые навыки. Сейчас мы обучаем еще 46 из них", - поделилась она с журналистами.

Темникова подчеркнула, что сегодня подвижной состав московского метрополитена - это инновационный вид городского транспорта. В нем автоматизированная система управления. "Сейчас это понятная, достаточно легкая и интересная профессия", - заключила она.

Инициатором пересмотра перечня запрещенных для женщин профессий стала председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, теперь многие женщины получили возможность работать по специальности. А вот раньше было такое, что в вооруженных силах они, например, могли быть авиационным инженером, а на гражданке нет.

"Это неправильно, потому что условия труда для женщин на службе и тех, которые находятся на гражданке, одинаковые. Важно было дать возможность каждой из них самостоятельно выбирать, кем она хочет быть, где планирует работать", - сказала сенатор.