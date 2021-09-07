В Минтруде объяснили, почему женщины стали чаще водить поезда

Новости

Матвиенко предложила объединить под эгидой ВОЗ финансирование борьбы с инфекциями 17:39
Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от COVID-19 в регионах 17:36
Вратарь Крицюк рассказал о переходе в "Зенит" 17:34
Более 19 тысяч приложений для Android раскрывают данные пользователей 17:33
Минстрой модернизирует учет сертификатов на получение жилья 17:25
Расселл подписал контракт с командой Mercedes 17:10
Россия не будет принимать участия в министерской встрече по Афганистану 17:00
Международные резервы РФ снова обновили исторический максимум 16:47
Прокуроры начали формировать сводный план проверок бизнеса на 2022 год 16:44
Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19 16:35
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19 16:30
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому 16:23
Стало известно, какие гаджеты Apple представит осенью 16:19
Минтруд будет сокращать перечень запрещенных для женщин профессий 16:16
Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи 16:03
ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов 15:46
Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу 15:45
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро 15:35
В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта 15:35
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности 15:31
Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ 15:30
Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой" 15:27
Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных 15:15
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин 15:03
Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 16:47
Рубрика: Экономика

В Минтруде объяснили, почему женщины стали чаще водить поезда

Текст: Елена Манукиян

В России сократился перечень запрещенных для женщин профессий, поэтому среди машинистов электропоездов теперь чаще можно встретить дам. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал первый заместитель министра труда Алексей Вовченко. Он пояснил, что вовсе не значит, что женщин стали меньше беречь, просто сегодня многие профессии автоматизированы, в них больше не нужен ручной труд.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся

"Перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше. Кроме того, мы планируем совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин", - пояснил он.

По словам Вовченко, в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях - необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин.

Между тем, сегодня женщины водят поезда на Филевской линии Московского метро, следует из слов замначальника столичного метрополитена Юлии Темниковой. При этом спрос на эту профессию среди представительниц прекрасной половины человечества растет. "Право на управление электропоездов пока получили 20 женщин, которые освоили необходимые навыки. Сейчас мы обучаем еще 46 из них", - поделилась она с журналистами.

Темникова подчеркнула, что сегодня подвижной состав московского метрополитена - это инновационный вид городского транспорта. В нем автоматизированная система управления. "Сейчас это понятная, достаточно легкая и интересная профессия", - заключила она.

Инициатором пересмотра перечня запрещенных для женщин профессий стала председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, теперь многие женщины получили возможность работать по специальности. А вот раньше было такое, что в вооруженных силах они, например, могли быть авиационным инженером, а на гражданке нет.

"Это неправильно, потому что условия труда для женщин на службе и тех, которые находятся на гражданке, одинаковые. Важно было дать возможность каждой из них самостоятельно выбирать, кем она хочет быть, где планирует работать", - сказала сенатор.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

Главное сегодня

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии