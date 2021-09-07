В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся

Вместе с новой редакцией Трудового кодекса, в котором полностью обновится глава по охране труда, 1 марта 2022 года вступят в силу около 30 новых документов. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Так, работодателям предложат примерное положение по охране труда. То есть, появится конструктор этого документа. Также появится типовой вариант положения о расследовании несчастных случаев на производстве. Его проект уже проходит общественное обсуждение. К тому же будут введены единые типовые отраслевые нормы, при этом старыми можно будет пользоваться до 1 января 2025 года.

По словам министра, в новом законодательстве по охране труда возрастает роль конкретного работника при формировании модели угроз на производстве. Она сможет корректироваться в ходе трудовой деятельности. Кроме того, предусмотрена возможность приостановки трудового процесса в случае возникновения угроз здоровью работника. Котяков подчеркнул, что будет внедрен проактивный режим профилактики рисков на производстве.

"Производственный процесс во многих отраслях меняется. Даже в угледобывающей отрасли условия труда сегодня изменились. Охрана труда становится элементом благополучия, барометром развития технологий, повышения образования людей, внедрения современных методов на производстве", - сказал он.

Министр обратил внимание, что это важно в условиях сложившейся демографической ситуации в стране.

"С учетом демографической ситуации, мы все прекрасно понимаем, что за когорта 14-29 лет, - эта когорта уменьшилась по численности. Соответственно, в ближайшем десятилетии, эта когорта перейдет в возрастную категорию 29-39 лет, число наиболее активных с точки зрения вовлечения в занятость будет меньше, чем сейчас. И сохранение рабочего потенциала, сбережение здоровья этих работников становится одной из основных в части государственной политики", - заключил Котяков.