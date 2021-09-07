В Москве начались съемки 8-серийной психологической драмы "Балет". Режиссером-постановщиком стал выпускник Школы кино и телевидения "Индустрия", режиссер нашумевшего сериала HAPPY END Евгений Сангаджиев.

Согласно синопсису, присланному в "РГ", сериал расскажет о театрах эпохи пандемии. Москва, первой оправившаяся от самых жестких ограничений, дает уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем.

Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга - его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать…

В сериале "Балет" снимаются Ингеборга Дапкунайте, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Петр Райков, Федор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Евгения Добровольская, Владимир Варнава, Владислав Лантратов и другие.

Художественным руководителем проекта стал Олег Погодин, художественные консультанты - Карин и Владимир Ройтфельд (CR STUDIO), хореограф "Балета" - лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Варнава. Продюсеры: Алексей Киселев, Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте, Анастасия Корецкая, Илья Бурец, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Олег Туманов, Вадим Соколовский.

Продюсеры: Алексей Киселев, Федор Бондарчук, Сергей Соколовский.

Премьера запланирована на весну 2022 года. Сериал - совместный проект телеканала СТС и онлайн-кинотеатра IVI, "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и "НМГ Студии".

Прямая речь

Сергей Бондарчук, Алексей Киселев (автор идеи), продюсеры:

"Идея сериала пришла к нам почти пять лет назад. Балет - наша национальная гордость, при этом удивительно мало фильмов и сериалов правдиво показывают то, какой ценой это искусство дается создателям и артистам. Общаясь с танцовщиками, хореографами и художниками, наблюдая изнутри за тем, как функционируют театры, мы снова и снова убеждались, что творческая и балетная жизнь требуют от людей полного самопожертвования. Приходя в театр, зритель видит красивую постановку, часто не задумываясь, каких невероятных усилий стоит создание балетного спектакля. Мы бы хотели показать изнанку этого мира - труд, лишения, интриги - все то, что позволяет людям на пару часов забыть обо всем и погрузиться в мир красоты и гармонии.

Мы собрали большую команду единомышленников для того, чтобы воплотить этот проект. Учитывая уровень артистов и художников, а также размах нашей истории, мы уверены, что сериал "Балет" станет событием мирового масштаба".