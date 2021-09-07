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07.09.2021 23:10
Рубрика: Общество

В МВД пояснили, почему отказывают во въезде некоторым иностранцам

Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
В МВД России рассказали, почему приходится отказывать некоторым иностранцам во въезде в нашу страну. Оказалось, что если за потенциальным гостем числится много административных правонарушений (в его прошлые приезды в Россию), то ему будет отказано во въезде.

В большинстве случаев среди таких правонарушений встречается превышение установленных сроков нахождения в стране в период предыдущего пребывания.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Всего же российским законодательством предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд. Помимо несоблюдения сроков, это нарушение порядка пересечения границы, предоставление ложных сведений, долги и штрафы, участие в запрещенной или террористической организации, судимости, выдворения, отсутствие страхового полиса и другие.

Также основанием для запрета иностранному гражданину въезжать в РФ могут стать отсутствие документов, необходимых для получения визы, невозможность подтвердить наличие средств для проживания в стране или использование иностранцем подложных документов.

Запретить въезд в Россию иностранцу могут также в том случае, если он превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

За январь - июль 2021 года МВД России приняло 113 тысяч 833 решения о запрете на въезд в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства.

При установлении оснований для отмены или гуманитарных обстоятельств, из-за которых иностранцу нужно попасть в РФ, ограничения снимаются. За 7 месяцев отменено около 400 решений

Только в июле полицейские запретили въезд 14 тысячам мигрантов. За первое полугодие текущего года их количество составило почти 99 тысяч человек. Причиной для 40 тысяч из них стали повторные административные нарушения. Еще 20 тысячам иностранцев въезд закрыли из-за превышения сроков нахождения в Российской Федерации во время предыдущих визитов.

Годом ранее решения о запрете въезда были приняты в отношении 121 тысячи 157 иностранцев. То есть за год по этому показателю произошло сокращение на 6 процентов.

При этом в МВД объяснили, как рассматривают просьбы иностранцев об отмене решения о запрете въезда в РФ. Отмечается, что рассматриваются все обстоятельства, из-за которых было принято такое решение, а также личность иностранного гражданина.

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"При рассмотрении таких обращений применяется индивидуальный подход, рассматриваются все обстоятельства, в связи с которыми соответствующее решение было принято", - сообщили в пресс-центре МВД России.

При установлении оснований для отмены или гуманитарных обстоятельств, из-за которых иностранцу нужно попасть в Российскую Федерацию, указали в ГУ МВД по вопросам миграции, такие ограничения снимаются.

Так, за 7 месяцев 2021 года отменено около 400 решений о неразрешении въезда в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

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