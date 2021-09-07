В Париже открыли Центр Русского географического общества

Новости

Из-за пандемии шотландские фермеры выбрасывают овощи 16:03
ФАС расширила проверки на рынке стройматериалов 15:46
Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу 15:45
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро 15:35
В Подмосковье женщина получила травмы из-за неисправного лифта 15:35
Комик Мирзализаде оспорил решение о нежелательности своего пребывания в РФ 15:30
Любимова заявила о бесполезности мошенничества с "Пушкинской картой" 15:27
Большинство россиян уверены в незащищенности своих персональных данных 15:15
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин 15:03
Глава Минздрава назвал основную причину смертности в России и мире 14:53
В Госдуме проработают введение браслетов для освободившихся педофилов 14:46
Матвиенко видит перспективы регистрации "Спутника V" в Европе 14:41
В России не выявлено случаев заражения штаммом "мю" 14:33
Матвиенко назвала заявления о нелегитимности думских выборов вмешательством в дела РФ 14:28
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Мальта 14:20
В Театре Вахтангова поставят памятник Лановому, Этушу и Яковлеву 14:15
Матвиенко встретилась с главой ПАСЕ Дамсом 13:55
В Турции в 2021 году отдохнут около 4,5 млн российских туристов 13:51
АТОР: Туры по России на Новый год к зиме подорожают на 35% 13:42
Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о "Локомотиве" 13:14
Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира 13:11
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации 13:07
Песков: Россия пока не принимала решений о признании талибов 13:06
В Уфе 102-летняя пенсионерка вылечилась от COVID-19 13:06
Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
07.09.2021 15:28
Рубрика: Общество

В Париже открыли Центр Русского географического общества

Текст: Игорь Елков
В Русском доме науки и культуры в Париже открыт Центр Русского географического общества.
Фото: Предоставлено Центром РГО во Франции Фото: Предоставлено Центром РГО во Франции
Фото: Предоставлено Центром РГО во Франции

Торжества прошли в понедельник, 6 сентября, а во вторник уже закипела работа: на 7 сентября запланирован рабочий визит делегации РГО во Французское географическое общество. Обсудят, как крепить и развивать дружбу российских и французских географов.

Фото: Всеволод Тарасевич
Историки развенчали мифы о начале блокады Ленинграда

По словам директора Центра Дарьи Лойолы, в планах на ближайшую перспективу участие в Географическом диктанте, организация передвижных фотовыставок в Биаррице, Лионе и Монте-Карло, обмены студентами, и совместные археологические экспедиции по поискам останков павших во Франции русских воинов.

"Открытие представительства РГО в Париже привлечет большое внимание французов к России, ее географии и истории, - подчеркнул посол России во Франции Алексей Мешков. - Я убежден, что сотрудничество российской и французской школ даст позитивные плоды как для наших стран, так и для географической науки в целом".

В Попечительский совет Центра вошли директор Русского дома науки и культуры во Франции Константин Волков, торговый представитель России во Франции Михаил Макаров, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, почетный консул России в Биаррице Александр Миллер де ля Серда, искусствовед, профессиональный фотограф Кирилл Семенов-Тян-Шанский, Евгений Страдзе и другие.

На выставка воина-художника Льва Киля показали триумф русской армии в Париже
Общество История В мире Европа Франция

Главное сегодня

После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
В Кремле рассказали про риски масштабной приватизации
Песков: Россия не готова признать биткоин официальной валютой
За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах
Собянин: В День города проезд по МЦК будет бесплатным
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян