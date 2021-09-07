В Париже открыли Центр Русского географического общества

В Русском доме науки и культуры в Париже открыт Центр Русского географического общества.

Торжества прошли в понедельник, 6 сентября, а во вторник уже закипела работа: на 7 сентября запланирован рабочий визит делегации РГО во Французское географическое общество. Обсудят, как крепить и развивать дружбу российских и французских географов.

По словам директора Центра Дарьи Лойолы, в планах на ближайшую перспективу участие в Географическом диктанте, организация передвижных фотовыставок в Биаррице, Лионе и Монте-Карло, обмены студентами, и совместные археологические экспедиции по поискам останков павших во Франции русских воинов.

"Открытие представительства РГО в Париже привлечет большое внимание французов к России, ее географии и истории, - подчеркнул посол России во Франции Алексей Мешков. - Я убежден, что сотрудничество российской и французской школ даст позитивные плоды как для наших стран, так и для географической науки в целом".

В Попечительский совет Центра вошли директор Русского дома науки и культуры во Франции Константин Волков, торговый представитель России во Франции Михаил Макаров, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, почетный консул России в Биаррице Александр Миллер де ля Серда, искусствовед, профессиональный фотограф Кирилл Семенов-Тян-Шанский, Евгений Страдзе и другие.