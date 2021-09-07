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07.09.2021 20:24
Рубрика: В мире

В Польше прививки от коронавируса могут стать платными

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За единый стандарт карантина

В Германии хотят отказаться от принятой ранее практики отправлять на карантин весь класс, если кто-то из учеников заболел. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан призвал министров здравоохранения федеральных земель Германии ввести единый стандарт поведения в отношении заболевших коронавирусом школьников. Ранее в одних регионах на двухнедельный карантин в случае болезни одного из учеников отправляли весь класс, в других - только соседей по парте.

Но Шпан полагает, что нужно принять правила для всей страны и сделать их менее жесткими. По его мнению, практичнее изолировать только тех, кто находился рядом с заболевшим, причем не более чем на 5 дней. Этого достаточно для проявления симптомов болезни. А если сажать на карантин весь класс, есть риск, что во время очередного пика заболеваемости сотни тысяч учеников в Германии не будут посещать занятия. Приказы о карантине следует отдавать "с чувством меры" и исходя из того, насколько велик был риск заражения, то есть учитывая наличие вентиляции, отрицательных тестов и медицинских масок у учащихся", - говорится в предложении министерства, которое цитирует издание Handelsblatt.

В тюрьму за прогулки

Суд во Вьетнаме приговорил 28-летнего Ле Ван Три к пяти годам тюремного заключения за нарушение карантина и распространение вируса. Вьетнамца признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний". Он вернулся из Хошимина и не подчинился правилам, предписывающим соблюдать 21-дневный карантин.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Ле Ван Три заразил восемь человек, один из них умер из-за вируса после месяца лечения", - говорится в сообщении, которое цитирует британская Guardian. Это не первый случай, когда нарушитель карантина предстает перед вьетнамским судом. Ранее еще двое граждан страны были приговорены к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно. Вьетнам успешно борется с коронавирусом благодаря массовым тестированиям, отслеживанию контактов заболевших, жестким ограничениям на границах и строгому карантину.

Прививка для экономных

В Польше прививки от коронавируса могут стать платными. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер не исключает, что это случится уже в этом году.

"Мы думали и продолжаем думать о том, чтобы прививки на определенном этапе стали платными, но на данный момент и до конца сентября они, как мы и объявляли, будут бесплатными", - сообщил он в эфире радиостанции Radio Zet. Что касается сроков, по словам Мюллера, это может быть "со следующего года, а может быть и раньше, но все зависит от того, какой будет эпидемическая обстановка". Он также заметил, что, если это негативно повлияет на прививочную кампанию, решение может быть пересмотрено.

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Однако не исключено, что эти заявления - лишь хитрый ход властей, призванный ускорить вакцинацию перед наступлением "четвертой волны" COVID-19, которую в Польше ожидают в октябре. Мюллер также объявил, что ужесточения , которые неизбежно начнутся в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, не коснутся тех, кто уже сделал прививки. Пока же поляки прививаются неохотно: на сегодня лишь половина населения страны полностью вакцинирована. Этот показатель выводит Польшу на 26-е место в рейтинге 42 европейских стран, по данным статистического сервиса Our World in Data на 31 августа. А еще в июне Польша была на 13-м месте в этом же самом рейтинге. Платная прививка вряд ли сподвигнет экономных поляков вакцинироваться, а вот успеть сделать ее бесплатно - это может оказаться для них существенным стимулом.

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