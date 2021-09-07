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07.09.2021 16:30
Рубрика: Культура

В России впервые пройдет Всемирный конгресс по детской литературе

Текст: Наталья Лебедева
Россия впервые станет хозяйкой главного мирового события в области детской литературы - Всемирного конгресса Международного совета по детской книге (IBBY). Это как выиграть право провести у себя в стране Олимпийские игры, только речь не о спорте, а о книгах для детей.
Фото: Предоставлено пресс-службой РГДБ Фото: Предоставлено пресс-службой РГДБ
Фото: Предоставлено пресс-службой РГДБ

Частью IBBY Россия (а точнее Советский Союз) стала в 1968 году стараниями Сергея Михалкова и Агнии Барто. С тех пор прошло уже 36 конгрессов, каждый раз в разных странах, и вот, наконец, пришло время России показать миру своих замечательных детских писателей, иллюстраторов и издателей. На три дня, с 10 по 12 сентября, Москва станет центром обсуждения самых актуальных проблем детской литературы и чтения. Изначально 37-й Международный конгресс IBBY должен был состояться в 2020 году, но вмешалась пандемия, которая закрыла границы и научила всех жить онлайн. В 2021 году стало понятно, что жизнь уже не станет прежней и нужно подстраиваться под новые обстоятельства.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
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"Было принято решение, что конгресс пройдет в гибридном формате с использованием всех современных технологий" - отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

На заседаниях выступят 270 докладчиков из 54 стран, среди которых английский писатель Дэвид Алмонд, бразильский иллюстратор, писатель и драматург Роже Мелло, аргентинский романист, академик Мемпо Джардинелли, директор Международной молодёжной библиотеки в Мюнхене Кристиана Раабе, российский филолог и фольклорист Валентин Головин, президент фонда А.И. Солженицына Наталья Солженицына. Онлайн-участие подтвердили представители более 80 стран со всех континентов.

"Принято считать, что дети не читают книг, они все в гаджетах, сконцентрированы на визуальном восприятии мира. Но при этом детское книгоиздание оказалось самым устойчивым сегментом книжной индустрии. Поражает обилие и разнообразие книг для детей, художественные, научно-познавательные, книги для малышей… В своем детстве я о так мог только мечтать", - рассказывает Швыдкой.

Фото: Предоставлено пресс-службой РГДБ

Огромный мир сквозь призму детских книг - именно так звучит главная тема конгресса. Через литературу дети учатся узнавать себя и мир вокруг. Но, как заметил Михаил Швыдкой, еще важнее, что дети разных стран через книги разных народов могут лучше узнать мир и самих себя и так, возможно, смогут прийти к более разумному устройству нашего мира.

Вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев начал с конкретных цифр: в 2020 году в России было выпущено порядка 80 миллионов книг, 12 тысяч наименований. Даже пандемия детскому книгоизданию оказалась ни по чем. "Я очень благодарен издателям, которые продолжают свою работу несмотря ни на что. Детская литература стала главным драйвером развития всей книжной отрасли", - подчеркнул Григорьев.

Фото: Сергей Куксин
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Но есть, и о чем задуматься. Самый популярный и продаваемый писатель у нас в стране - Корней Чуковский, более миллиона книг в год. А ведь в России идет непрерывный и очень интенсивный литературный процесс, и нам есть, что предложить и показать, сетует Владимир Григорьев и ждет, что Конгресс даст новые импульсы для развития детской литературы не только в России, но и в мире.

"Это будет фантастически интеллектуальное событие: лучшие специалисты по детской литературе, эксперты, художники, издатели, переводчики", - заключил он.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина добавила, что российская детская литература - полноценный участник мирового литературного процесса. Те же тенденции, те же пути развития, те же проблемы. Именно поэтому так важно собираться вместе и на самом высоком уровне обсуждать проблемы детского чтения.

Фото: Предоставлено пресс-службой РГДБ

Не удивительно, что именно РГДБ выступила одним из инициатором проведения Всемирного конгресса по детской литературе в России и приложила нимало усилий, чтобы воплотить задуманное в жизнь. И теперь самая большая детская библиотека в мире станет одной из главных площадок форума, который пройдет под патронажем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства культуры РФ. Кстати

Среди ключевых событий Конгресса - церемонии вручений премий IBBY ASAHI, iRead и торжественная церемония награждения лауреатов Золотой медали Х.К. Андерсена, самой престижной международной награды в области детской литературы, которую называют "Малой Нобелевкой". За всю историю IBBY советские и российские писатели этого знака отличия не удостаивались ни разу, а вот отечественные художники-иллюстраторы дважды признавались лучшими: Татьяна Маврина в 1976 году и Игорь Олейников в 2018 году. Лауреатами 2020 года стали писательница Жаклин Вудсон из США и художник-иллюстратор Альбертина из Швейцарии.

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