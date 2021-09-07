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07.09.2021 19:16
Рубрика: В мире

В США спорят о необходимости бустерных доз при вакцинации от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: REUTERS/Andrew Kelly Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Сколько прививок требуется для полной вакцинации против COVID-19, которая бы обеспечила максимальную защиту от инфекции? За две недели до внедрения третьих бустерных прививок в США разгорелась дискуссия об их целесообразности, пишет Bloomberg.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что, если будет доказано повышение иммунитета, наблюдаемое в недавнем исследовании с использованием вакцины Pfizer/BioNTech в Израиле, "скорее всего, будет введен режим приема трех доз, в качестве стандартного".

Но это ни в коем случае не окончательное решение, отмечает издание. Другие эксперты в области общественного здравоохранения сдержанно оценивают "узаконивание" бустерной прививки, заявляя, что здесь, возможно, замешана политика.

В Европе придерживаются более осторожного подхода. Регулирующие органы здравоохранения Великобритании и Европейского союза заявили, что дополнительные дозы должны быть зарезервированы для тех, кто в них больше всего нуждается - например, для пациентов с раком и трансплантацией органов, для очень пожилых и слабых. То есть основное внимание следует направить на полную вакцинацию людей из групп риска, и не тратить бустерные дозы вакцин на здоровых, которым уже сделали прививки.

Фото: iStock
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Кроме того, в ряде стран ЕС люди, переболевшие COVID-19, считаются полностью вакцинированными после введения всего лишь одной из двух доз. Эти люди также получают green pass (сертификат, подтверждающий вакцинацию), который обеспечивает свободу передвижения между странами ЕС, а также в большинстве стран служит пропуском в общественные заведения - от ресторанов до спортивных залов.

"Правило "одного выстрела" (одной дозы вакцины для переболевших) основано на исследованиях, показывающих устойчивые иммунные реакции при введении уже первой дозы у перенесших инфекцию. Благодаря тестам, врачи могут быстро определить уровень вирусных антител у конкретного человека. В конечном счете, именно такого рода измерения, а не произвольное количество прививок, могут определить, кто считается полностью вакцинированным", - пишет Bloomberg.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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