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Рубрика: В мире

В США восстанавливают подачу электричества после урагана "Ида"

Спустя восемь дней после того, как ураган "Ида" обрушился на побережье США, энергетическая компания смогла восстановить подачу электроэнергии для 511 тысяч потребителей штатов Луизина и Миссисипи.

Фото: AFP/Patrick T. FALLON
В США ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

По данным компании, "возобновлена подача энергии для более чем половины из 948 тысяч потребителей, которые остались без электричества", пишет ТАСС. Электричество вернулось в дома жителей и самого густонаселенного города Луизианы - Нового Орлеана.

При этом, отмечают энергетики, более 1,2 тысячи километров электросетей до сих пор не функционируют. Их рассчитывают восстановить только к концу сентября.

Напомним, ураган "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа. Над штатом ураган начал терять свою силу, превратившись в посттропический циклон. Его последствия в виде ливней и порывистого ветра распространились и на северо-восток страны. Самая сложная ситуация отмечалась в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания, власти которых ввели режим чрезвычайной ситуации. Жертвами "Иды" в США стали более 60 человек.

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