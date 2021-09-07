Видео: Ведьмак против покемонов

Автор YouTube-канала Malec опубликовал задорное видео, в котором скрестил стилистику мультсериала "Покемон" с миром "Ведьмака" Анджея Сапковского.

На фоне играет трек, в котором отчетливо слышны как мотивы мемной песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", так и знаменитого опенинга "Всех их соберем".

Аудитория подобное смешение жанров приняла на ура - на момент написания этой заметки у видео 8,8 тысячи лайков и всего 99 дизлайков.

Франшиза "Ведьмак" на Netflix уже успела обрасти собственным аниме-ответвлением с подзаголовком "Кошмар волка", правда, далеко не таким ярким, красочным и позитивным, как "Покемон".

Второй сезон основного шоу с Генри Кавиллом выйдет уже в декабре текущего года.