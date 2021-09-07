Новости

Во Франции пройдет общенациональное прощание с Жан-Полем Бельмондо 13:04
Ален Делон о смерти Жан-Поля Бельмондо: Я совершенно раздавлен 12:07
"Жизнерадостный коллега": сыгравшего Шан-Чи актера нашли на стоковых фото 11:28
Кассаветис снимет фильм о подростковой шизофрении 11:19
Звезда "Паразитов" присоединился к касту продолжения "Капитана Марвел" 11:08

Видео: Ведьмак против покемонов

Новости
    07.09.2021, 11:42
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Malec Фото: youtube.com/ Malec
Фото: youtube.com/ Malec

Автор YouTube-канала Malec опубликовал задорное видео, в котором скрестил стилистику мультсериала "Покемон" с миром "Ведьмака" Анджея Сапковского.

Фото: twitter.com/getFANDOM
У "Властелина колец" появится аниме-приквел

На фоне играет трек, в котором отчетливо слышны как мотивы мемной песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", так и знаменитого опенинга "Всех их соберем".

Аудитория подобное смешение жанров приняла на ура - на момент написания этой заметки у видео 8,8 тысячи лайков и всего 99 дизлайков.

Франшиза "Ведьмак" на Netflix уже успела обрасти собственным аниме-ответвлением с подзаголовком "Кошмар волка", правда, далеко не таким ярким, красочным и позитивным, как "Покемон".

Второй сезон основного шоу с Генри Кавиллом выйдет уже в декабре текущего года.

Новости

Вышел русский трейлер африканского эко-хоррора "Последняя из нас" 10:49
Фото: первый взгляд на Джейсона Момоа в новом костюме из "Аквамена 2" 10:40
Умер основатель и гитарист Black Oak Arkansas Рики Рейнольдс 10:28
Сергей Лукьяненко назвал дату выхода последнего "Дозора" 10:11
⧣ видео
Фото: twitter.com/ RubensOtoni
Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Клон" Сержиу Мамберти 05.09.2021
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 05.09.2021
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 05.09.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер криминальной рэп-драмы "Вечно богатый" 10:01
Вокалистка поп-группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла в 39 лет 09:47
Появился первый тизер документалки о Led Zeppelin 06.09.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Shudder
Вышел брутальный трейлер третьего сезона "Калейдоскопа ужасов" 06.09.2021
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ 06.09.2021
Marvel официально признала Шан-Чи новым Мстителем 04.09.2021