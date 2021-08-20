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Второй сезон "Ведьмака" может оказаться последним

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    20.08.2021, 15:30
Текст:   Богдан Бобров

Над сериалом "Ведьмак" начинают сгущаться тучи.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич сообщила журналу PC Gamer, что второй сезон может оказаться последним.

По ее словам, все будет зависеть от того, как аудитория примет продолжение приключений Геральта, премьера которого назначена на 17 декабря.

"Нам нужен отличный второй сезон, тогда у нас появится надежда на третий", - сказала Хиссрич.

Фото: Helen Sloan/ HBO
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Туманное будущее проекта обусловлено последствиями пандемии - в условиях постоянных переносов и ограничений затраты на производство резко увеличились, поэтому даже таким гигантам стриминга, как Netflix, приходится перераспределять ресурсы и пересматривать финансовую политику.

Всё это, однако, не мешает сериалу обрастать спин-оффами.

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