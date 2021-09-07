Власти определят, чем таунхаусы отличаются от многоквартирных домов

Более гибко регулировать строительство таунхаусов позволят поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы, считают эксперты.

Правительство одобрило законопроект, которым вводятся понятия "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом". Эти термины появятся в Градостроительном и Жилищном кодексах. При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома.

"Принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел в законодательстве в части разграничения понятий "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом"", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

"С нашей точки зрения данные положения приведут к появлению дополнительной гибкости в градостроительном регулировании, - говорит руководитель архитектурной мастерской №5 Градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" Юлия Орлова. - С введением этого разграничения блок жилого дома блокированной застройки сможет быть поставлен на кадастровый учет или права на него могут быть зарегистрированы как на здание с назначением "жилое" (например, с наименованием "жилой дом блокированной застройки", "блок жилого дома блокированной застройки")". Проектировщикам потребуется в расчетах сразу учитывать кадастровые участки под каждый блок, а строители смогут сдавать и вводить в эксплуатацию блокированный жилой дом отдельными блоками, добавляет Орлова.