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Текст:   Марина Трубилина 
01:00 07.09.2021

Власти определят, чем таунхаусы отличаются от многоквартирных домов

Более гибко регулировать строительство таунхаусов позволят поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы, считают эксперты.
Фото: Пресс-служба "Villagio Estate" Фото: Пресс-служба "Villagio Estate"
Фото: Пресс-служба "Villagio Estate"

Правительство одобрило законопроект, которым вводятся понятия "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом". Эти термины появятся в Градостроительном и Жилищном кодексах. При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома.

Фото: iStock
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"Принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел в законодательстве в части разграничения понятий "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом"", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

"С нашей точки зрения данные положения приведут к появлению дополнительной гибкости в градостроительном регулировании, - говорит руководитель архитектурной мастерской №5 Градостроительного института пространственного моделирования городов "Гипрогорпроект" Юлия Орлова. - С введением этого разграничения блок жилого дома блокированной застройки сможет быть поставлен на кадастровый учет или права на него могут быть зарегистрированы как на здание с назначением "жилое" (например, с наименованием "жилой дом блокированной застройки", "блок жилого дома блокированной застройки")". Проектировщикам потребуется в расчетах сразу учитывать кадастровые участки под каждый блок, а строители смогут сдавать и вводить в эксплуатацию блокированный жилой дом отдельными блоками, добавляет Орлова.

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