ВОЗ: Мир вышел на плато коронавируса

Мир в целом вышел на плато по уровню заболеваемости коронавирусом, однако в разных регионах ситуация отличается. Об этом заявила 7 сентября эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей.

Также она отметила, что, хотя плато и достигнуто, оно находится на "достаточно высоком уровне".

"В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 миллиона случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тысяч смертей", - подчеркнула ван Керкхове.

Кроме того, если, например, в Африке и число заболевших и количество умерших вследствие заболевания коронавирусом сокращается, то в Европе повышается смертность, а в обеих Америках растут как количество выявляемых случаев, так и смертность.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил в этой связи, что рост заболеваемости отмечается даже в странах с высокой долей вакцинации.