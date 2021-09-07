Врач рассказал о лечении больных суставов без лекарств

Остеоартроз вылечить сложно, но можно остановить развитие разрушительного патологического процесса болезни суставов. Приостановить развитие патологии помогают не таблетки, а комплексный подход и двигательная реабилитация.

Главное, как заявил aif.ru врач-травматолог Алексей Цапко, при дискомфорте в суставах следует не тратить время на самолечение, а обратиться к врачу. Медик поможет пациенту подобрать симптоматическое лечение, которое снимет боль и воспаление. Без этого к двигательной реабилитации приступать нельзя.

В первую очередь врачи советуют похудеть и уменьшить нагрузку на коленные и тазобедренные суставы. Женщинам следует исключить обувь на каблуках, мужчинам подойдут стельки с супинаторами, наколенники, ортезы.

Кроме того, необходимо заняться лечебной физкультурой без статической нагрузки на суставы: лежа, сидя, плавая в бассейне. При остеоартрозе показаны плавные, мягкие упражнения на гибкость и растяжку. Они улучшают приток крови к больному суставу, увеличивают его подвижность, за счет чего снимают скованность, отек и боль.

Улучшить состояние суставов помогут криотерапия, лазерная терапия и ультразвук. Однако здесь важна высокая дисциплина со стороны пациента и систематический подход. Но все эти методы должны проводиться строго под контролем врача. Кстати, облегчить боль при артрозе помогут также сульфатные грязи, а вот карбонатные или марганцевые грязи никакого толку не дадут.