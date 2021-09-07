Вышел русский трейлер африканского эко-хоррора "Последняя из нас"

Южноафриканский "экологический" фильм ужасов "Последняя из нас" (в оригинале Gaia - "Гея") получил локализованный трейлер - он размещен на YouTube.

По сюжету ленты смотрительница находит на территории реликтового леса мужчину с сыном, ведущих дикий, первобытный образ жизни. У них "своя религия и мистические взаимоотношения с природой". А после того, как на их жилище нападает некое существо, девушка узнает, что в лесу обитает "что-то очень древнее и могущественное".

Режиссер - Жако Бауэр. В ролях: Моник Рокман ("Номер 37"), Карел Нель ("Кровавая езда"), Алекс ванн Дайк ("Браконьеры") и Энтони Осейеми ("Экспериментальная ведьма").

Российская премьера - 23 сентября.