За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1187

2 Московская область 880

3 Санкт-Петербург 626

4 Свердловская область 510

5 Ростовская область 475

6 Воронежская область 461

7 Пермский край 460

8 Самарская область 460

9 Нижегородская область 391

10 Красноярский край 381

11 Омская область 378

12 Иркутская область 377

13 Челябинская область 370

14 Ставропольский край 354

15 Волгоградская область 347

16 Оренбургская область 338

17 Республика Башкортостан 301

18 Хабаровский край 296

19 Астраханская область 290

20 Ульяновская область 275

21 Архангельская область 249

22 Алтайский край 240

23 Краснодарский край 240

24 Республика Крым 239

25 Саратовская область 238

26 Тюменская область 230

27 Пензенская область 228

28 Приморский край 228

29 Удмуртская Республика 226

30 Вологодская область 218

31 Республика Коми 216

32 Липецкая область 191

33 Ярославская область 191

34 Тверская область 187

35 Ленинградская область 187

36 Калининградская область 185

37 Кемеровская область 169

38 Новосибирская область 169

39 Республика Дагестан 169

40 Курская область 168

41 Забайкальский край 165

42 Владимирская область 157

43 Брянская область 151

44 Республика Саха (Якутия) 146

45 Белгородская область 146

46 Мурманская область 139

47 Ханты-Мансийский автономный округ 136

48 Смоленская область 133

49 Республика Карелия 130

50 Севастополь 126

51 Амурская область 123

52 Курганская область 122

53 Новгородская область 120

54 Ивановская область 116

55 Республика Хакасия 112

56 Томская область 111

57 Кировская область 111

58 Калужская область 104

59 Рязанская область 104

60 Тульская область 104

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 99

62 Сахалинская область 96

63 Псковская область 91

64 Тамбовская область 89

65 Республика Калмыкия 85

66 Республика Бурятия 84

67 Чеченская Республика 82

68 Костромская область 80

69 Орловская область 79

70 Кабардино-Балкарская Республика 75

71 Республика Чувашия 74

72 Республика Северная Осетия-Алания 71

73 Республика Мордовия 67

74 Республика Ингушетия 63

75 Республика Тыва 60

76 Республика Марий Эл 57

77 Республика Адыгея 55

78 Камчатский край 48

79 Карачаево-Черкесская Республика 48

80 Республика Татарстан 47

81 Еврейская автономная область 36

82 Магаданская область 24

83 Республика Алтай 16

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 047 880 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва, Республика Алтай 0,08%

2. Санкт-Петербург 0,11%

3. Республика Бурятия 0,15% За последние сутки подтверждено 795 смертей Москва 45

Санкт-Петербург 37

Свердловская область 34

Краснодарский край 32

Ростовская область 28

Тюменская область 28

Красноярский край 27

Пермский край 24

Самарская область 24

Алтайский край 23

Челябинская область 22

Московская область 21

Ставропольский край 20

Нижегородская область 19

Воронежская область 18

Пензенская область 17

Саратовская область 17

Республика Крым 15

Республика Башкортостан 15

Иркутская область 15

Волгоградская область 14

Удмуртская Республика 14

Оренбургская область 14

Брянская область 12

Республика Дагестан 12

Республика Северная Осетия - Алания 11

Липецкая область 10

Тульская область 10

Чеченская Республика 10

Республика Чувашия 10

Новосибирская область 10

Республика Коми 9

Вологодская область 8

Мурманская область 8

Астраханская область 8

Смоленская область 7

Омская область 7

Рязанская область 6

Калининградская область 6

Республика Татарстан 6

Кемеровская область 6

Белгородская область 5

Калужская область 5

Курская область 5

Тверская область 5

Ярославская область 5

Севастополь 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Марий Эл 5

Республика Хакасия 5

Республика Саха (Якутия) 5

Владимирская область 4

Ивановская область 4

Амурская область 4

Сахалинская область 4

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Новгородская область 3

Республика Мордовия 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Еврейская автономная область 3

Костромская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Томская область 2

Ленинградская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 188 785 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 243 человека Москва 1441

Московская область 1196

Санкт-Петербург 859

Иркутская область 739

Алтайский край 544

Ростовская область 479

Свердловская область 449

Пермский край 444

Нижегородская область 417

Красноярский край 415

Липецкая область 407

Оренбургская область 349

Волгоградская область 304

Хабаровский край 299

Республика Башкортостан 280

Республика Крым 279

Тверская область 278

Челябинская область 273

Пензенская область 254

Архангельская область 248

Ярославская область 237

Чеченская Республика 233

Вологодская область 231

Забайкальский край 217

Воронежская область 205

Республика Хакасия 205

Астраханская область 204

Омская область 201

Ульяновская область 188

Республика Дагестан 187

Кемеровская область 183

Курская область 180

Калининградская область 178

Тюменская область 175

Сахалинская область 175

Владимирская область 171

Самарская область 167

Калужская область 163

Севастополь 159

Белгородская область 145

Республика Карелия 145

Саратовская область 145

Удмуртская Республика 135

Костромская область 131

Тамбовская область 131

Псковская область 130

Ивановская область 127

Брянская область 119

Ямало-Ненецкий автономный округ 117

Смоленская область 115

Орловская область 112

Ханты-Мансийский автономный округ 111

Новосибирская область 109

Рязанская область 108

Новгородская область 102

Кировская область 102

Курганская область 101

Тульская область 100

Республика Тыва 98

Кабардино-Балкарская Республика 87

Ленинградская область 84

Республика Татарстан 81

Краснодарский край 77

Республика Калмыкия 74

Республика Чувашия 74

Мурманская область 65

Еврейская автономная область 62

Республика Северная Осетия - Алания 61

Томская область 57

Приморский край 54

Республика Ингушетия 53

Республика Мордовия 53

Республика Алтай 52

Республика Марий Эл 51

Республика Коми 50

Амурская область 46

Республика Адыгея 34

Карачаево-Черкесская Республика 34

Магаданская область 24

Республика Бурятия 23

Камчатский край 20

Ненецкий автономный округ 11

Чукотский автономный округ 10

Ставропольский край 8

Республика Саха (Якутия) 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 302 250. Российские ученые научились определять коронавирус за 27 минут