За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1187
- 2 Московская область 880
- 3 Санкт-Петербург 626
- 4 Свердловская область 510
- 5 Ростовская область 475
- 6 Воронежская область 461
- 7 Пермский край 460
- 8 Самарская область 460
- 9 Нижегородская область 391
- 10 Красноярский край 381
- 11 Омская область 378
- 12 Иркутская область 377
- 13 Челябинская область 370
- 14 Ставропольский край 354
- 15 Волгоградская область 347
- 16 Оренбургская область 338
- 17 Республика Башкортостан 301
- 18 Хабаровский край 296
- 19 Астраханская область 290
- 20 Ульяновская область 275
- 21 Архангельская область 249
- 22 Алтайский край 240
- 23 Краснодарский край 240
- 24 Республика Крым 239
- 25 Саратовская область 238
- 26 Тюменская область 230
- 27 Пензенская область 228
- 28 Приморский край 228
- 29 Удмуртская Республика 226
- 30 Вологодская область 218
- 31 Республика Коми 216
- 32 Липецкая область 191
- 33 Ярославская область 191
- 34 Тверская область 187
- 35 Ленинградская область 187
- 36 Калининградская область 185
- 37 Кемеровская область 169
- 38 Новосибирская область 169
- 39 Республика Дагестан 169
- 40 Курская область 168
- 41 Забайкальский край 165
- 42 Владимирская область 157
- 43 Брянская область 151
- 44 Республика Саха (Якутия) 146
- 45 Белгородская область 146
- 46 Мурманская область 139
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 136
- 48 Смоленская область 133
- 49 Республика Карелия 130
- 50 Севастополь 126
- 51 Амурская область 123
- 52 Курганская область 122
- 53 Новгородская область 120
- 54 Ивановская область 116
- 55 Республика Хакасия 112
- 56 Томская область 111
- 57 Кировская область 111
- 58 Калужская область 104
- 59 Рязанская область 104
- 60 Тульская область 104
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 99
- 62 Сахалинская область 96
- 63 Псковская область 91
- 64 Тамбовская область 89
- 65 Республика Калмыкия 85
- 66 Республика Бурятия 84
- 67 Чеченская Республика 82
- 68 Костромская область 80
- 69 Орловская область 79
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 75
- 71 Республика Чувашия 74
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 71
- 73 Республика Мордовия 67
- 74 Республика Ингушетия 63
- 75 Республика Тыва 60
- 76 Республика Марий Эл 57
- 77 Республика Адыгея 55
- 78 Камчатский край 48
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 48
- 80 Республика Татарстан 47
- 81 Еврейская автономная область 36
- 82 Магаданская область 24
- 83 Республика Алтай 16
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 047 880 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва, Республика Алтай 0,08%
- 2. Санкт-Петербург 0,11%
- 3. Республика Бурятия 0,15%
За последние сутки подтверждено 795 смертей
- Москва 45
- Санкт-Петербург 37
- Свердловская область 34
- Краснодарский край 32
- Ростовская область 28
- Тюменская область 28
- Красноярский край 27
- Пермский край 24
- Самарская область 24
- Алтайский край 23
- Челябинская область 22
- Московская область 21
- Ставропольский край 20
- Нижегородская область 19
- Воронежская область 18
- Пензенская область 17
- Саратовская область 17
- Республика Крым 15
- Республика Башкортостан 15
- Иркутская область 15
- Волгоградская область 14
- Удмуртская Республика 14
- Оренбургская область 14
- Брянская область 12
- Республика Дагестан 12
- Республика Северная Осетия - Алания 11
- Липецкая область 10
- Тульская область 10
- Чеченская Республика 10
- Республика Чувашия 10
- Новосибирская область 10
- Республика Коми 9
- Вологодская область 8
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Смоленская область 7
- Омская область 7
- Рязанская область 6
- Калининградская область 6
- Республика Татарстан 6
- Кемеровская область 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Ярославская область 5
- Севастополь 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Хакасия 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Владимирская область 4
- Ивановская область 4
- Амурская область 4
- Сахалинская область 4
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Республика Мордовия 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Костромская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Томская область 2
- Ленинградская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 188 785 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 243 человека
- Москва 1441
- Московская область 1196
- Санкт-Петербург 859
- Иркутская область 739
- Алтайский край 544
- Ростовская область 479
- Свердловская область 449
- Пермский край 444
- Нижегородская область 417
- Красноярский край 415
- Липецкая область 407
- Оренбургская область 349
- Волгоградская область 304
- Хабаровский край 299
- Республика Башкортостан 280
- Республика Крым 279
- Тверская область 278
- Челябинская область 273
- Пензенская область 254
- Архангельская область 248
- Ярославская область 237
- Чеченская Республика 233
- Вологодская область 231
- Забайкальский край 217
- Воронежская область 205
- Республика Хакасия 205
- Астраханская область 204
- Омская область 201
- Ульяновская область 188
- Республика Дагестан 187
- Кемеровская область 183
- Курская область 180
- Калининградская область 178
- Тюменская область 175
- Сахалинская область 175
- Владимирская область 171
- Самарская область 167
- Калужская область 163
- Севастополь 159
- Белгородская область 145
- Республика Карелия 145
- Саратовская область 145
- Удмуртская Республика 135
- Костромская область 131
- Тамбовская область 131
- Псковская область 130
- Ивановская область 127
- Брянская область 119
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Смоленская область 115
- Орловская область 112
- Ханты-Мансийский автономный округ 111
- Новосибирская область 109
- Рязанская область 108
- Новгородская область 102
- Кировская область 102
- Курганская область 101
- Тульская область 100
- Республика Тыва 98
- Кабардино-Балкарская Республика 87
- Ленинградская область 84
- Республика Татарстан 81
- Краснодарский край 77
- Республика Калмыкия 74
- Республика Чувашия 74
- Мурманская область 65
- Еврейская автономная область 62
- Республика Северная Осетия - Алания 61
- Томская область 57
- Приморский край 54
- Республика Ингушетия 53
- Республика Мордовия 53
- Республика Алтай 52
- Республика Марий Эл 51
- Республика Коми 50
- Амурская область 46
- Республика Адыгея 34
- Карачаево-Черкесская Республика 34
- Магаданская область 24
- Республика Бурятия 23
- Камчатский край 20
- Ненецкий автономный округ 11
- Чукотский автономный округ 10
- Ставропольский край 8
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 302 250.