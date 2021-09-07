За сутки в России подтверждено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах

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07.09.2021 11:40
Рубрика: Общество

Впервые с 22 июня в России выявили менее 17,5 тысячи случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1187
  • 2 Московская область 880
  • 3 Санкт-Петербург 626
  • 4 Свердловская область 510
  • 5 Ростовская область 475
  • 6 Воронежская область 461
  • 7 Пермский край 460
  • 8 Самарская область 460
  • 9 Нижегородская область 391
  • 10 Красноярский край 381
  • 11 Омская область 378
  • 12 Иркутская область 377
  • 13 Челябинская область 370
  • 14 Ставропольский край 354
  • 15 Волгоградская область 347
  • 16 Оренбургская область 338
  • 17 Республика Башкортостан 301
  • 18 Хабаровский край 296
  • 19 Астраханская область 290
  • 20 Ульяновская область 275
  • 21 Архангельская область 249
  • 22 Алтайский край 240
  • 23 Краснодарский край 240
  • 24 Республика Крым 239
  • 25 Саратовская область 238
  • 26 Тюменская область 230
  • 27 Пензенская область 228
  • 28 Приморский край 228
  • 29 Удмуртская Республика 226
  • 30 Вологодская область 218
  • 31 Республика Коми 216
  • 32 Липецкая область 191
  • 33 Ярославская область 191
  • 34 Тверская область 187
  • 35 Ленинградская область 187
  • 36 Калининградская область 185
  • 37 Кемеровская область 169
  • 38 Новосибирская область 169
  • 39 Республика Дагестан 169
  • 40 Курская область 168
  • 41 Забайкальский край 165
  • 42 Владимирская область 157
  • 43 Брянская область 151
  • 44 Республика Саха (Якутия) 146
  • 45 Белгородская область 146
  • 46 Мурманская область 139
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 136
  • 48 Смоленская область 133
  • 49 Республика Карелия 130
  • 50 Севастополь 126
  • 51 Амурская область 123
  • 52 Курганская область 122
  • 53 Новгородская область 120
  • 54 Ивановская область 116
  • 55 Республика Хакасия 112
  • 56 Томская область 111
  • 57 Кировская область 111
  • 58 Калужская область 104
  • 59 Рязанская область 104
  • 60 Тульская область 104
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 99
  • 62 Сахалинская область 96
  • 63 Псковская область 91
  • 64 Тамбовская область 89
  • 65 Республика Калмыкия 85
  • 66 Республика Бурятия 84
  • 67 Чеченская Республика 82
  • 68 Костромская область 80
  • 69 Орловская область 79
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 75
  • 71 Республика Чувашия 74
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 71
  • 73 Республика Мордовия 67
  • 74 Республика Ингушетия 63
  • 75 Республика Тыва 60
  • 76 Республика Марий Эл 57
  • 77 Республика Адыгея 55
  • 78 Камчатский край 48
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 48
  • 80 Республика Татарстан 47
  • 81 Еврейская автономная область 36
  • 82 Магаданская область 24
  • 83 Республика Алтай 16
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 047 880 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва, Республика Алтай 0,08%
  • 2. Санкт-Петербург 0,11%
  • 3. Республика Бурятия 0,15%
За последние сутки подтверждено 795 смертей
  • Москва 45
  • Санкт-Петербург 37
  • Свердловская область 34
  • Краснодарский край 32
  • Ростовская область 28
  • Тюменская область 28
  • Красноярский край 27
  • Пермский край 24
  • Самарская область 24
  • Алтайский край 23
  • Челябинская область 22
  • Московская область 21
  • Ставропольский край 20
  • Нижегородская область 19
  • Воронежская область 18
  • Пензенская область 17
  • Саратовская область 17
  • Республика Крым 15
  • Республика Башкортостан 15
  • Иркутская область 15
  • Волгоградская область 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Оренбургская область 14
  • Брянская область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Республика Северная Осетия - Алания 11
  • Липецкая область 10
  • Тульская область 10
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Чувашия 10
  • Новосибирская область 10
  • Республика Коми 9
  • Вологодская область 8
  • Мурманская область 8
  • Астраханская область 8
  • Смоленская область 7
  • Омская область 7
  • Рязанская область 6
  • Калининградская область 6
  • Республика Татарстан 6
  • Кемеровская область 6
  • Белгородская область 5
  • Калужская область 5
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Ярославская область 5
  • Севастополь 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Хакасия 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Владимирская область 4
  • Ивановская область 4
  • Амурская область 4
  • Сахалинская область 4
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Новгородская область 3
  • Республика Мордовия 3
  • Забайкальский край 3
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Костромская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Томская область 2
  • Ленинградская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 188 785 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 243 человека
  • Москва 1441
  • Московская область 1196
  • Санкт-Петербург 859
  • Иркутская область 739
  • Алтайский край 544
  • Ростовская область 479
  • Свердловская область 449
  • Пермский край 444
  • Нижегородская область 417
  • Красноярский край 415
  • Липецкая область 407
  • Оренбургская область 349
  • Волгоградская область 304
  • Хабаровский край 299
  • Республика Башкортостан 280
  • Республика Крым 279
  • Тверская область 278
  • Челябинская область 273
  • Пензенская область 254
  • Архангельская область 248
  • Ярославская область 237
  • Чеченская Республика 233
  • Вологодская область 231
  • Забайкальский край 217
  • Воронежская область 205
  • Республика Хакасия 205
  • Астраханская область 204
  • Омская область 201
  • Ульяновская область 188
  • Республика Дагестан 187
  • Кемеровская область 183
  • Курская область 180
  • Калининградская область 178
  • Тюменская область 175
  • Сахалинская область 175
  • Владимирская область 171
  • Самарская область 167
  • Калужская область 163
  • Севастополь 159
  • Белгородская область 145
  • Республика Карелия 145
  • Саратовская область 145
  • Удмуртская Республика 135
  • Костромская область 131
  • Тамбовская область 131
  • Псковская область 130
  • Ивановская область 127
  • Брянская область 119
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • Смоленская область 115
  • Орловская область 112
  • Ханты-Мансийский автономный округ 111
  • Новосибирская область 109
  • Рязанская область 108
  • Новгородская область 102
  • Кировская область 102
  • Курганская область 101
  • Тульская область 100
  • Республика Тыва 98
  • Кабардино-Балкарская Республика 87
  • Ленинградская область 84
  • Республика Татарстан 81
  • Краснодарский край 77
  • Республика Калмыкия 74
  • Республика Чувашия 74
  • Мурманская область 65
  • Еврейская автономная область 62
  • Республика Северная Осетия - Алания 61
  • Томская область 57
  • Приморский край 54
  • Республика Ингушетия 53
  • Республика Мордовия 53
  • Республика Алтай 52
  • Республика Марий Эл 51
  • Республика Коми 50
  • Амурская область 46
  • Республика Адыгея 34
  • Карачаево-Черкесская Республика 34
  • Магаданская область 24
  • Республика Бурятия 23
  • Камчатский край 20
  • Ненецкий автономный округ 11
  • Чукотский автономный округ 10
  • Ставропольский край 8
  • Республика Саха (Якутия) 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 302 250.

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