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07.09.2021 17:59
Рубрика: Власть

Захарова назвала фейком публикацию NYT о визите каталонских сепаратистов в РФ

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале опубликовала пост о недостоверной публикации в газете The New York Times о якобы имевшей место встрече сотрудников бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона с сотрудниками российской внешней разведки и Министерства иностранных дел РФ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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В частности, в публикации сказано, что "согласно материалам доклада разведки, в России старший советник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай и российский бизнесмен Александр Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым, который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя Министра иностранных дел".

Как отметила Захарова, она спросила Сыромолотова, имела ли место такая встреча?

"Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо еще. Олег Владимирович Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает", - пишет Захарова.

Так же, по ее словам, в МИД РФ не поступало никаких запросов от The New York Times с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию.

"Нью-Йорк Таймс", а также все другие средства массовой информации, которые перепечатали эту дезу, не просто должны, а обязаны написать опровержение", - заявила официальный представитель МИД РФ.

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