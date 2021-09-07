Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски

46-летнего российского актёра Романа Вилейко вечером доставили в отдел полиции вечером 6 сентября, сообщает сегодня РЕН ТВ.

По данным СМИ, причина - административное нарушение и мелкое хулиганство.

Как информирует сайт телеканала, актёр зашёл в магазин без маски и на отказ продавца его в связи с этим обслуживать так возмутился, что устроил скандал. Отмечается, что от него "пахло спиртным, но внешне он выглядел трезвым". В результате затянувшегося дебоша сотрудники магазина вызвали охрану.

Через несколько часов Вилейко отпустили из отдела полиции.

Вилейко известен ролями во множестве популярных сериалов, среди которых "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Однажды в милиции", "Шакал", "Отдел", "Город соблазнов", "Дикий", "Близнецы" и другие.