Звук упирается в бюджет?

Долгострой за миллиард
- Мы давно перестали ходить в киноконцертные залы исключительно для того, чтобы послушать музыку или посмотреть фильм, - начал разговор Илья Насонов. - Массовый потребитель приходит туда поесть, сделать покупки и даже покататься на коньках. Таким образом мы пришли к формату торгового центра или многофункционального зала.
Кроме того, многие архитекторы сходятся на том, что возведение филармоний, классических концертных залов превращается в дорогостоящий долгострой. Стройка банально не поспевает за развитием технологий. Причем это общемировой тренд.
По мнению Насонова, в качестве примера достаточно привести Эльбскую филармонию в Гамбурге, которая вместо обещанных трех лет строилась десять, или Парижскую филармонию в парке Ля Виллет Притцкеровского лауреата Жана Нувеля.
Даже знаменитый оперный театр в Сиднее имеет огромное количество недостатков. При этом постройка больших концертных залов по-прежнему выполняет функцию туристического аттрактора. Например, по статистике, количество людей, приходящих в оперный театр на экскурсию, в три раза превосходит публику, посещающую сами концерты.
Тогда возникает резонный вопрос, стоит ли игра свеч и какими особенностями должна обладать современная концертная площадка, чтобы приносить прибыль, привлекать новых посетителей и оставаться культурной институцией.
- Действительно, сегодня меняется не только контент, но и каналы его передачи. Прослушивание музыки в большинстве случаев осуществляется с мобильных устройств через наушники. И это нужно учитывать, - подчеркивает Антон Синяев. - Если раньше композиторы писали музыку под пространство, в котором она исполнялась, более того, эти пространства строились с расчетом на конкретную музыку и конкретных исполнителей, то сегодня концертные залы превращаются скорее в многофункциональные центры. Соответственно, технические требования должны обеспечивать возможность проведения в них как концертов, причем разного ценового сегмента с различным количеством посадочных мест, так и других мероприятий.
По словам Вадима Решетько, формат прослушивания музыки изменился. 50-100 лет назад люди приходили в конкретное место с конкретной задачей - прослушать музыку. Сегодня же это доступно практически везде: музыка помогает отвлечься, стоя в пробке в машине или во время пробежки по парку. При всем при этом у многих остается потребность приходить в специализированные залы, чтобы услышать музыку. То есть мы меняемся, методы меняются, форматы меняются, и это правильно.
Владимир Матецкий поддержал коллег, однако отметил, что по-прежнему есть люди, которые приходят в филармонию, будь то знаменитая Сиднейская или какая бы то ни было другая, не в ресторан, а слушать музыку, есть те, кто предпочитает винил и прослушивание на high end.
Свои и "чужие"
Композитор выразил обеспокоенность тем, что Россия значительно отстает от западного мира как в вопросе технологий, так и в производстве контента.
- Вопрос в том, где место России в этом процессе. Мы исключительно потребители или мы можем выставить архитектора, который сделает проект для Москвы, Екатеринбурга и так далее. Можем ли мы обеспечить качественное звучание в зале, наладить работу звуковой аппаратуры. Все, что касается производства, у нас идет довольно плохо. Даже просто заставки сделаны из чужого контента. Чтобы снять свое, записать музыку, нужны силы, таланты и выстроить рабочую цепочку.
Есть ли у нас сегодня отечественные архитекторы, способные сконструировать и спланировать собственный проект? - задался вопросом Матецкий.
Модератор площадки ответил, что хотя ситуация далека от идеала, но рано списывать нас со счетов.
- Последний крупный российский концертный зал - зал парка "Зарядье" - полностью спроектирован отечественными специалистами под руководством главного архитектора ТПО "Резерв" Владимира Плоткина и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, - отметил Насонов. - Конечно, для создания акустики был приглашен японский специалист Ясухиса Тойота. Но справедливости ради стоит отметить, что он же занимался Эльбской филармонией и концертным залом Уолта Диснея. Так что приглашать лучших не наша национальная беда.
В современном мире, тем более если говорить о крупных проектах, есть вещи, которые можно и нужно делать в содружестве, уверен архитектор. И дело не только в цене, но и в том, что в каждом сегменте существуют свои лидеры. Не стоит пытаться изобретать велосипед, когда его можно спокойно купить. Куда перспективнее делать ставку на инновации, создавать нечто такое, чему нет аналогов в других странах.
- При этом мне было бы отрадно услышать не столько, что наши архитекторы проектировали все только у нас, сколько, что в Кёльне или Лос-Анджелесе был построен многофункциональный центр, автором которого стал кто-то из наших соотечественников. У нас есть Борис Уборевич-Боровский, ректор школы МАРШ Евгений Асс и многие другие, - сказал Насонов.
Играем во дворце
Если с филармониями, оперными театрами и другими классическими площадками критерии оценки более-менее понятны, то что делать с пространствами, изначально не предназначенными для прослушивания музыки, где должен пройти какой-то концерт? Клубы, исторические особняки XVII века с лепниной, которая может обвалиться, если врубить звук на полную громкость, - существуют ли универсальные решения, как обеспечить в таких местах хорошее звучание?
- В идеале архитекторы и акустики должны работать рука об руку чуть ли не с самого начала проекта. Если архитектор не заложил грамотную шумоизоляцию, точки монтажа различных систем, то либо мы будем существенно ограничены в наших возможностях при озвучке зала, либо нам придется менять структурные характеристики, что очень долго, дорого, если вообще возможно, - заявил Антон Синяев.
То есть помимо розеток при строительстве ресторана или клуба нужно закладывать так называемую слаботочку, понимать, куда, как и какие системы можно будет подключить, где разместить аппаратуру.
Если же уйти от планировки и говорить об организации мероприятий в не предназначенных для этого помещениях или на открытых пространствах, то это всегда набор компромиссов.
- Можно ли исправить особенности архитектурных недоработок? Конечно. Мобильные пластины, поглощающие шумы, грамотно подобранная аппаратура. Но это дорого, - отмечает Вадим Решетько. - Если же вы хотите мероприятие в историческом особняке, то, когда владелец увидит весь набор техники, он точно не обрадуется. Да и вам как устроителю мероприятия захочется сохранить красивый антураж. Тут и начинается борьба компромиссов. У каждого артиста есть технический райдер, где написано, что все должно быть на своих местах: колонки, пульты, инструменты. Обеспечить звучание, привезти колонки мы можем. Но существует масса нюансов, по которым придется договариваться.
- Это слово не прозвучало, но в конечном итоге все приходит к бюджету, - заметил Владимир Матецкий, - И так было и десять, и двадцать, и 4000 лет назад, когда кто-то с арфой приходил играть для Тутанхамона. Все, что касается музыкальных мероприятий, упирается в бюджет. Повесить и поставить аппаратуру - это большие деньги. Урезание бюджета приводит к урезанию качества. Но это часть первая - техническая. Вторая - люди за пультом. И это тоже проблема. Найти хорошего профессионального звукорежиссера в России - задача нелегкая.
У кого пульт, тот и устраивает музыку
Каждый год производители музыкального оборудования придумывают что-то новое. Но какой бы совершенной ни была придумка, она попадает в руки человека, который должен уметь этим пользоваться и обладать творческим потенциалом. В нашем музыкальном мире слишком много разгильдяйства, к несчастью, - уверен Владимир Матецкий.
По его словам, звукорежиссер - это художник, который должен обладать набором технических знаний.
- Безусловно, сейчас у звукорежиссеров огромное количество возможностей добиться достойного результата. С технической точки зрения в России доступно все то, что и на Западе. Второй фактор - человеческий. Звукорежиссера, как правило, выбирает артист. Здравомыслящий артист отдает себе отчет, что звук в зале - это то, для чего концерт устраивался. Есть ли у нас звукорежиссеры западного уровня? На мой, взгляд, да, есть. Качество продукта, который мы получаем в зале, растет год от года. В этом заслуга как технических нововведений, так и доступности обучения, - считает Вадим Решетько.
- Наша задача не принизить роль этих ребят, а, наоборот, поднять, - убежден Матецкий. - Мне кажется, сейчас легче учиться. Когда я начинал играть в рок-группе, был железный занавес. Сейчас человек со способностями может оплатить себе курс в Америке, Швеции, Англии и получить необходимые скилы. Это надо пройти. В этом мы все заинтересованы.
Дискуссия показала, что нам есть над чем работать, а для организации музыкального пространства нужны не только технологии и большой бюджет, но и люди, способные не просто их осваивать, но и грамотно, ответственно применять на практике.