300 детей обрели родителей и дом благодаря проекту "День ангела"

Социальный проект Пятого канала "День ангела" отмечает юбилей. Кто не знает - это программа, которая оказывает помощь детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечивает профилактику социального сиротства. Герои проекта - воспитанники детских домов. И их самое заветное желание - иметь родной дом и любящих маму и папу - стараются исполнить создатели проекта. Пятый канал гордится программой и не зря. Потому что за время ее существования 300 воспитанников детских домов обрели приемных родителей. На сегодняшний день в эфире Пятого канала вышло более 300 выпусков программы и организовано свыше 300 праздников для девочек и мальчиков, у которых нет родителей.

Марина Белова - заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала - говорит в связи с датой следующее:

"В нашей стране запрос телезрителей на социально значимый контент постоянно растет. Холдинг, в состав которого входит Пятый (речь о Национальной Медиагруппе - прим. "РГ"), в настоящее время активно развивает производство и продвижение импакт-контента. И для нас важно доносить правильные ценности, поднимать острые социальные вопросы, которые нельзя оставить без внимания, через экран. Мы стараемся, чтобы каждая программа была эмоциональной историей. "День ангела" - это программа о любви, которая помогает среди многомиллионной аудитории Пятого найти нашим ангелам мам и пап, любящих родных и близких. За последний год проект "День ангела" прошел через множество испытаний. Команде пришлось работать в новых условиях с учетом всех мер безопасности. Продолжить почетную миссию и не останавливать съемки было делом чести для нашего канала. И количество детей, устроенных в приемные семьи, продолжает расти".

Максим Брызгалин, ведущий программы "День ангела" признается: "Именно в этом проекте я встретил людей с огромными сердцами. Режиссеры, операторы, осветители - все, кто работает над программой - удивительные и чуткие. Съемки, как правило, проходят стихийно. Мы никогда не знаем, как поведет себя ребенок в ту или иную минуту, как отреагирует, что скажет. Но каждый из нас ждет этого дня. Программа омолаживает и облагораживает, заряжает энергией и дает ответы на многие вопросы. Особенно, когда начинаешь себя жалеть. Стоит посмотреть на малышей, которым намного хуже. Они с такой стойкостью переносят все трудности. И я горжусь тем, что мы можем создавать чудеса для кого-то своими руками".

Летом 2020 года, когда доступ ко всем детским домам был строго ограничен, создатели проекта продолжили свою миссию и старались помочь детям, которые фактически были изолированы от внешнего мира. До настоящего момента съемочная группа программы соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы.

Также проект знакомит зрителей с лучшими психологами Петербурга и волонтерами в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, рассказывает в том числе и о детях с особенностями развития. Например, 7-летний Артем - ребенок отказник, который раньше мог передвигаться только на ходунках. После переезда к приемной маме Людмиле в Оренбургскую область осенью 2020 года он начал самостоятельно ходить без помощи окружающих, пока на небольшие расстояния. Мама не только стимулирует приемного сына к ходьбе в игровой форме, но и всячески поддерживает мальчика.

Жизни 8-летнего Никиты, с рождения больного церебральным параличом, и его родной сестры Люды изменились в лучшую сторону, когда в июне 2020 года они переехали к приемным родителям в Петербург. У девочки, которая всю свою жизнь посвящала заботе о брате, появилось время для учебы. А Никита стал лучше питаться, и его самочувствие значительно улучшилось. Дети очень счастливы, что живут дома!

Поиском приемной семьи проект не ограничивается. Пятый канал следит за судьбами детей, поддерживает связь с родителями, рассказывает в программе о всех радостях и трудностях нового этапа в жизни ребенка в приемной семье.

Многие повзрослевшие герои программы, которые благодаря "Дню ангела" нашли приемных родителей, уже сами воспитывают собственных детей и делятся своей радостью с редакцией программы.

В проекте принимают участие лично или с помощью видеопоздравлений актеры, певцы, спортсмены - медийные личности, с которыми хотел бы познакомиться сам ребенок - герой программы. Для каждого ангела - это огромный сюрприз и большая радость.

На самом деле деятельность проекта "День ангела" уже давно вышла за пределы телевизионного эфира. В официальных социальных сетях программы любой желающий может задать вопросы, касающиеся судьбы того или иного ребенка, уточнить детали оформления пакета документов или получить другую полезную информацию. Здесь многие приемные мамы и папы делятся своим опытом воспитания детей, а кто-то именно в социальных сетях впервые видит анкету и фотографию своего будущего сына или дочери.