Аксаков не исключил мирового кризиса через два года

Если мировые центробанки не отреагируют на появившиеся в западных экономиках "пузыри", то примерно через два года может наступить глобальный финансовый кризис. Об этом заявил ТАСС глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в кулуарах Московского финансового форума.

Аксаков уточнил, что на данный момент наступление глобального финансового кризиса ничто не предвещает. "Может, через пару лет, учитывая накапливание финансовых "пузырей", на Западе особенно, возможно проявление кризиса, если центральные банки не отреагируют, ФРС США не отреагирует решительно, то может быть, [кризис] будет", - сообщил глава Комитета Госдумы.

Ранее на обострение дисбалансов в мировой экономике указывали в Банке России. В опубликованном на прошлой неделе проекте основных направлений денежно-кредитной политики до 2024 года ЦБ говорил о возможном глобальном финансовом кризисе в 2023 году как об одном из альтернативных сценариев развития текущих тенденций.

"Если настроения на финансовых рынках будут достаточно волатильными в 2022 году, а наблюдаемые процессы на финансовых рынках окажутся пузырями, то быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимся рынком, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте", - говорится в проекте.

Масштаб такого кризиса, если он наступит, может быть сопоставим с мировым экономическим кризисом конца 2000-х годов, допускали в ЦБ. При реализации такого сценария в российской экономике наступит рецессия: ВВП снизится на 1,4-2,4%, указывается в проекте.