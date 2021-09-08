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Алла Пугачева попрощалась с умершим в хосписе Борисом Красновым

Новости
    08.09.2021, 11:19
Текст:   Олег Усков

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева попрощалась с Борисом Красновым - постановщиком, помимо прочего, нескольких ее знаменитых "Рождественских встреч".

Краснов умер в возрасте 60 лет вчера - в московском центре паллиативной помощи. Ранее художник перенес очередной инсульт и был прикован к постели - из-за паралича всей правой стороны тела и 85%-го поражения мозга. При этом недуг усилили и коронавирусная инфекция, и то, что у Краснова были неприятности судебного толка - на почве подозрений в вымогательстве и рейдерском захвате.

Напомним. В сентябре 2011-го Краснова госпитализировали. Он перенес сложнейшую операцию на мозге. Художника освободили из-под стражи под залог в пять миллионов рублей и перевезли для восстановления в Швейцарию. А в августе этого года на фоне ковидных осложнений артиста разбил повторный инсульт. И специалисты сразу предупредили: шансов на выздоровление нет.

"Прощай Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль,очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", - написала Примадонна (редакция - авторская).

В комментариях - соболезнования.

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