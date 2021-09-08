Apple скоро выпустит iPhone 13. Главное, что о нем известно

Компания Apple представит четыре новых в новой линейке iPhone 13, которую покажет на онлайн-мероприятии совсем скоро - 14 сентября.

Ожидается, что новые iPhone получат экраны 5.4 (версия iPhone 13 mini), 6.1 (iPhone 13 и 13 Pro) и 6.7 дюйма (iPhone 13 Pro Max), пишет Bloomberg. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что от версии mini компания может отказаться.

Смартфоны получат обновленную камеру, которая сможет снимать видео в портретном режиме и обзаведется более продвинутой системой фильтров. Кроме того, в моделях появится топовый мобильный чип Apple A15, пишет Bloomberg.

Вырез в дисплее для фронтальной камеры и сенсоров Face ID станет меньше, утверждают инсайдеры, а сами дисплеи получат более высокую частоту обновления.

Также в iPhone 13 появится возможность экстренной связи со спецслужбами (возможно, через спутник) и отправка сообщений избранным контактам в чрезвычайных ситуациях, однако эти функции могут быть доступны не раньше следующего года.