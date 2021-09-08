Постановление правительства Архангельской области от 7 сентября 2021 года № 468-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев







