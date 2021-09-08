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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Вы можете позволить себе почивать на лаврах и делать только то, что хочется.

Телец

Если осознаете, что у вас уже нет сил для борьбы с трудностями, то короткие поездки помогут вам развеяться.

Близнецы

Вам будет нелегко отказаться от достижения задуманного, даже если для этого придется ссориться с близкими.

Рак

Вы вряд ли согласитесь довольствоваться малым, поэтому станете очень требовательны к окружающим.

Лев

Если пойдете на поводу у собственных желаний, то можете испортить отношения с теми, кто готов был с вами сотрудничать.

Дева

Случайные события помогут вам улучшить отношения с любимым человеком.

Весы

Ваши самые смелые идеи будут гораздо менее интересными, чем реальные события, в которых вы окажетесь.

Скорпион

Вы будете пытаться во всем найти выгоду, и это может стать поводом для неожиданных конфликтов с партнерами.

Стрелец

Вам будет везти как никогда, хотя вы вряд ли будете это осознавать.

Козерог

Стечение обстоятельств позволит вам получить то, на что в другое время вы вряд ли могли бы надеяться.

Водолей

Вам будет везти на интересные знакомства. Продемонстрируйте собственное обаяние.

Рыбы

Желание преуспеть в профессиональных делах приведет к тому, что вы станете сдержанны в проявлении своих чувств.

Общество Ежедневник Гороскоп

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