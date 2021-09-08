Овен
Вы можете позволить себе почивать на лаврах и делать только то, что хочется.
Телец
Если осознаете, что у вас уже нет сил для борьбы с трудностями, то короткие поездки помогут вам развеяться.
Близнецы
Вам будет нелегко отказаться от достижения задуманного, даже если для этого придется ссориться с близкими.
Рак
Вы вряд ли согласитесь довольствоваться малым, поэтому станете очень требовательны к окружающим.
Лев
Если пойдете на поводу у собственных желаний, то можете испортить отношения с теми, кто готов был с вами сотрудничать.
Дева
Случайные события помогут вам улучшить отношения с любимым человеком.
Весы
Ваши самые смелые идеи будут гораздо менее интересными, чем реальные события, в которых вы окажетесь.
Скорпион
Вы будете пытаться во всем найти выгоду, и это может стать поводом для неожиданных конфликтов с партнерами.
Стрелец
Вам будет везти как никогда, хотя вы вряд ли будете это осознавать.
Козерог
Стечение обстоятельств позволит вам получить то, на что в другое время вы вряд ли могли бы надеяться.
Водолей
Вам будет везти на интересные знакомства. Продемонстрируйте собственное обаяние.
Рыбы
Желание преуспеть в профессиональных делах приведет к тому, что вы станете сдержанны в проявлении своих чувств.