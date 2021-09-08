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08.09.2021 18:29
Рубрика: Экономика

Аварии с газом на третьем месте среди происшествий в ЖКХ

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Аварии в сфере газоснабжения входят в топ-3 аварий и инцидентов в ЖКХ, обгоняют их лишь происшествия в сфере водоснабжения и теплоснабжения. В прошлом году минстрой запустил систему отслеживания проблем в ЖКХ. За год произошло более 80 тысяч происшествий (15 тысяч аварий и 65 тысяч менее серьезных инцидентов), а также 266 чрезвычайных ситуаций в связи с авариями на объектах ЖКХ и природными явлениями.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Статистика по инцидентам с газовым оборудованием делится на утечки и хлопки, рассказывает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Есть значительное число отравлений газом, взрывы встречаются реже. Однако все они сопровождаются разрушениями и жертвами, газовое оборудование наряду с лифтами - объекты повышенной опасности в многоквартирных домах. "Каждая такая трагедия, как в Ногинске, указывает на системную проблему - разделение зон ответственности между газовщиками, управляющими организациями и конечными потребителями. Пора уже создать такую систему, при которой за газ в доме будет отвечать одна организация, и лучше, чтобы это были не частные конторы, а газораспределительная компания", - считает Склянчук.

Фото: Валерий Мустаев / ТАСС
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Законопроект о контроле за внутриквартирным газовым оборудованием, внесенный в Госдуму около двух лет назад, может быть принят до конца года. Предполагается, что ответственной за газ будет лишь одна организация, сейчас же существуют дома, где обслуживанием этого оборудования занимаются сразу два десятка компаний, так как каждый собственник квартир выбирает ее на свой вкус и свой бюджет.

Каждый потребитель газа обязан заключить договор со специализированной организацией на ежегодное техобслуживание и ремонт газового оборудования, разъясняет директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. В техобслуживание входит, в частности, проверка герметичности соединений, очистка горелок, проверка давления и наличия тяги в вентиляции. Впустить сотрудника организации в квартиру - обязанность потребителя. Иначе у газовщиков есть право отключить от газа весь многоквартирный дом, и такие случаи бывали, отмечает Вепрецкая. Причем при возобновлении подачи газа газовщики обязаны пройти все квартиры и проверить работоспособность оборудования, если даже один из жителей не пустит их в свое жилье, газ не подключается.

Системами "газ-контроль" старые плиты не оборудованы

Требования к газовому оборудованию у нас достаточно жесткие, суровее, чем во многих европейских странах, отмечает инженер, член Ассоциации деревянного домостроения Дмитрий Супрун. Проблема, скорее, в некачественно проводимых проверках этого оборудования. Кроме того, могут быть вопросы к ремонту - бывает, например, что под видом новых труб в домах устанавливают подкрашенные старые. Кроме того, во многих квартирах газовые плиты не меняются десятилетиями. Из-за этого появляются утечки газа, а системами "газ-контроль", которые умеют вовремя перекрывать подачу газа, старые плиты не оборудованы. К ЧП причастна и система вентиляции. При ее нормальной работе "подтекающий" газ вытягивало бы на улицу, однако вентканалы зачастую забиты грязью, а пластиковые окна перекрывают тягу воздуха и мешают воздухообмену.

В 2019 году в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось устанавливать системы "газ-контроль" при капремонте жилых домов. Однако документ до сих пор не был рассмотрен даже в первом чтении.

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