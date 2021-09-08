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08.09.2021 06:41
Рубрика: Общество

Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Штамм коронавируса "дельта плюс" не получил распространения в России: выявлено всего два случая. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на центр "Вектор" Роспотребнадзора.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"На сегодняшний день в РФ выявлены два изолята, относимые к варианту "дельта плюс" (в апреле и мае 2021 года). Новых случаев обнаружено не было", - отмечается в сообщении.

В "Векторе" добавили, что в базе GISAID содержится информация лишь о 986 генетических последовательностях, относящихся к варианту "дельта плюс", в 33 странах. Почти во всех этих странах на вариант "дельта плюс" приходятся доли процента.

"Дельта плюс" является мутацией широко распространившегося штамма "дельта". Его назвали "вариантом, вызывающим беспокойство".

Ранее сообщалось, что в России не выявлено ни одного случая заражения штаммом коронавируса, который получил название "мю". По словам вирусологов, сейчас штамм, который был впервые выявлен в Колумбии еще в январе, встречается в 46 государствах. При этом подавляющее число случаев приходится на страны Южной Америки - общемировая доля этого варианта вируса составляет менее 0,5%.

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