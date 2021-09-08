Что будет с ценами на рыбу после повышения ставок налога

Повышение ставок сбора за водные биоресурсы, которое предлагает Минсельхоз, приведет к росту налоговой нагрузки на отрасль и доли налога в конечной стоимости продукции. Хотя повышать ставки надо - действующие устанавливались еще в 2004 году, они уже устарели и не отражают текущую ситуацию, рассказал "Российской газете" в рамках Международного рыбопромышленного форума президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Так, ставку сбора на минтай предлагается повысить с 3,5 тыс. рублей до 4,3 тыс. рублей с тонны сырца. Это существенный рост, считает эксперт. При текущих отпускных ценах рыбаков на мороженый минтай (60-65 рублей за кг в порту Владивосток) ставка сбора вырастет до 12% в отпускной цене на продукцию, оценивает эксперт.

"С учетом того, что на текущий момент 15% льготу по уплате ставок сбора получают практически все компании, доля природной ренты в отпускной цене сейчас составляет 1,5%", - пояснил он.

При этом опасения вызывает предлагаемый механизм ежегодной индексации ставок с помощью коэффициента-дефлятора, который берет за основу общую инфляцию.

"Фактически это означает, что ежегодно ставка будет увеличиваться, при этом этот рост будет оторван от реальных оптовых цен. Например, в текущем году стоимость мороженого минтая сократилась на 30-35% по сравнению с началом прошлого года. Но если будет использован дефлятор, который привязан к инфляции, то размер ставки вырастет на 5%, что идет в разрез с логикой сбора за водные биоресурсы", - пояснил Алексей Буглак.

Поручение по увеличению и индексации ставок сбора президент России Владимир Путин дал еще осенью 2015 года, напоминает исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. По его мнению, по тому же минтаю увеличение ставок предлагается незначительное. По валютоемким объектам ставки сбора более высокие. Так, для камчатского краба предлагается ставка 80 рублей за кг (сейчас 35 тыс. рублей за тонну), но это все равно менее 5% от розничных цен, говорит Фомин. Очевидно, что бизнесу придется платить больше. А вот прямого влияния на рост цен как минимум в ближайшей перспективе эксперт не видит.

Эффект будет позже. Законопроект стимулирует глубокую переработку рыбопродукции. За несколько лет рыбодобыча будет переориентирована на выпуск рыбного филе, а оно вдвое дороже потрошеных тушек, поясняет Александр Фомин.

"Изменение структуры производства неизбежно приведет к росту цен на большинство видов продукции. Для обеспеченной части населения это удобно - купить рыбу без костей в порционной упаковке. Для малообеспеченных граждан такая рыба вряд ли будет доступна", - считает эксперт.

Ранее сегодня стало известно о том, что Минсельхоз разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив увеличить ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Новые ставки составляют 4,8% от средней цены производителей, за исключением социально-значимой рыбы (горбуши, сельди охотоморской), а также креветок северной и гребенчатой, добывать которые сложно. При выполнении определенных условий рыбаки могут воспользоваться налоговым вычетом (85%) - например, при выпуске продукции высокой степени переработки. Также градо- и поселкообразующие организации смогут платить 15% от размера ставки, если будут инвестировать в социально-экономическое развитие населенных пунктов, в которых они зарегистрированы. По подсчетам Минсельхоза, это позволит увеличить в 10 раз (с 2,2 млрд рублей до 21 млрд рублей) налоговые поступления. При этом налоговая нагрузка на предприятия отрасли вырастет с 7,8% до 13% (в 1,6 раза). Даже с учетом налоговых вычетов поступления в бюджет увеличатся в 6 раз. "Российская газета" запросила комментарии по законопроекту у Минсельхоза.