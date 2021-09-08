Что будет с рублем после заседания Банка России

Максим Шеин, главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Большинство экспертов ожидает, что в сентябре Центральный банк России поднимет ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, до отметки 7%. Последний раз так высоко индикатор наблюдался два года назад. Тогда инфляция была 4,6%, а за доллар давали 64,8 рубля. Сейчас картина отличается. Рост цен по последним данным в годовом выражении составил 6,5%, а курс национальной валюты составляет 73 рубля за доллар. Что будет с рублем после повышения ставки?

Август и сентябрь имеют самую плохую репутацию в плане изменения курса российской валюты. Много потрясений пришлось пережить рынкам в эти месяцы в разные годы, и неудивительно, что у людей есть ощущение, что пора снова "уходить в валюту". Однако страхи выглядят преувеличенными, стоит лишь взглянуть на факторы, которые влияют на обменный курс.

Считается, что более высокие цены на нефть способствуют укреплению рубля. Сейчас Brent стоит 72 $/баррель, что почти на 20% выше уровня двухлетней давности. Это хороший фактор поддержки, однако в текущих условиях больше психологический нежели реальный. После кризиса 2008 года корреляция динамики курса рубля и цен на "черное золото" стремительно убывала, окончательно растаяв после 2015 года. Главная причина - изменился механизм предложения денег в российской экономике, он отвязался от валютной выручки экспортеров.

Значительное влияние, хотя и краткосрочное, на курс рубля оказывают валютные спекулянты. Это преимущественно иностранные участники, которые реализуют простую стратегию, занимая за рубежом под низкий процент и размещая эти средства в российские государственные облигации под более высокий процент. В конце 2019 - начале 2020 доля нерезидентов во владении ОФЗ составляла более 30%, опустившись к настоящему моменту до 20%. Доходность ОФЗ была настолько привлекательной, что даже угроза санкций не могла сбить интерес. Это поддерживало спрос на нашу валюту, курс которой по итогам последних шести лет не изменился. Даже с учетом девальвации 2014 года рост доллара за это время составил 11% годовых, что хоть и выше, но сопоставимо с инфляцией и доходностью ОФЗ.

Повышение ключевой ставки напрямую влияет на доходность ОФЗ, поэтому можно ожидать, что спрос на российскую валюту повысится. Учитывая, что уже в следующем году ожидается снижение ставки и, как следствие, доходности ОФЗ, скорее всего, определенная часть участников рынка захочет воспользоваться возможностью разместить средства на сегодняшних условиях.

Негативным моментом для нашей валюты является опережающий рост импорта по сравнению с экспортом. Это значит, что спрос на валюту со стороны отечественного бизнеса растет быстрее предложения со стороны экспортеров.

Также нужно помнить, что российским компаниям в сентябре надо будет гасить внешние долги в объеме $6 млрд, что также приведет к повышению спроса на доллары. Однако это не слишком большая сумма, чтобы радикально повлиять на курс. В среднем мы "отдаем" около $5 млрд в месяц. А вот в декабре 2021 года, когда по графику надо будет платить $12 млрд, в отношении обменного курса надо держать ухо востро.

Таким образом, можно говорить о том, что валютный рынок в настоящее время сбалансирован, и скорее всего мы пройдем сентябрь в комфортном диапазоне 72-74 рубля за доллар. Возможны, конечно, внешние шоки, если вдруг по каким-то причинам иностранцы начнут отовсюду выводить средства и продавать валюты развивающихся стран, в том числе и рубль. Однако на пути падения курса рубля может встать Центробанк.