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08.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Максим Шеин, главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Большинство экспертов ожидает, что в сентябре Центральный банк России поднимет ключевую ставку еще на 0,5 процентного пункта, до отметки 7%. Последний раз так высоко индикатор наблюдался два года назад. Тогда инфляция была 4,6%, а за доллар давали 64,8 рубля. Сейчас картина отличается. Рост цен по последним данным в годовом выражении составил 6,5%, а курс национальной валюты составляет 73 рубля за доллар. Что будет с рублем после повышения ставки?

Фото: Photoxpress
Полезные советы от Банка России

Август и сентябрь имеют самую плохую репутацию в плане изменения курса российской валюты. Много потрясений пришлось пережить рынкам в эти месяцы в разные годы, и неудивительно, что у людей есть ощущение, что пора снова "уходить в валюту". Однако страхи выглядят преувеличенными, стоит лишь взглянуть на факторы, которые влияют на обменный курс.

Считается, что более высокие цены на нефть способствуют укреплению рубля. Сейчас Brent стоит 72 $/баррель, что почти на 20% выше уровня двухлетней давности. Это хороший фактор поддержки, однако в текущих условиях больше психологический нежели реальный. После кризиса 2008 года корреляция динамики курса рубля и цен на "черное золото" стремительно убывала, окончательно растаяв после 2015 года. Главная причина - изменился механизм предложения денег в российской экономике, он отвязался от валютной выручки экспортеров.

Значительное влияние, хотя и краткосрочное, на курс рубля оказывают валютные спекулянты. Это преимущественно иностранные участники, которые реализуют простую стратегию, занимая за рубежом под низкий процент и размещая эти средства в российские государственные облигации под более высокий процент. В конце 2019 - начале 2020 доля нерезидентов во владении ОФЗ составляла более 30%, опустившись к настоящему моменту до 20%. Доходность ОФЗ была настолько привлекательной, что даже угроза санкций не могла сбить интерес. Это поддерживало спрос на нашу валюту, курс которой по итогам последних шести лет не изменился. Даже с учетом девальвации 2014 года рост доллара за это время составил 11% годовых, что хоть и выше, но сопоставимо с инфляцией и доходностью ОФЗ.

Повышение ключевой ставки напрямую влияет на доходность ОФЗ, поэтому можно ожидать, что спрос на российскую валюту повысится. Учитывая, что уже в следующем году ожидается снижение ставки и, как следствие, доходности ОФЗ, скорее всего, определенная часть участников рынка захочет воспользоваться возможностью разместить средства на сегодняшних условиях.

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Негативным моментом для нашей валюты является опережающий рост импорта по сравнению с экспортом. Это значит, что спрос на валюту со стороны отечественного бизнеса растет быстрее предложения со стороны экспортеров.

Также нужно помнить, что российским компаниям в сентябре надо будет гасить внешние долги в объеме $6 млрд, что также приведет к повышению спроса на доллары. Однако это не слишком большая сумма, чтобы радикально повлиять на курс. В среднем мы "отдаем" около $5 млрд в месяц. А вот в декабре 2021 года, когда по графику надо будет платить $12 млрд, в отношении обменного курса надо держать ухо востро.

Таким образом, можно говорить о том, что валютный рынок в настоящее время сбалансирован, и скорее всего мы пройдем сентябрь в комфортном диапазоне 72-74 рубля за доллар. Возможны, конечно, внешние шоки, если вдруг по каким-то причинам иностранцы начнут отовсюду выводить средства и продавать валюты развивающихся стран, в том числе и рубль. Однако на пути падения курса рубля может встать Центробанк.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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