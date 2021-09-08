ЦИК: На выборах в Госдуму досрочно проголосовали почти 50 тысяч россиян

В труднодоступных местах и на судах, уходящих в плавание, проголосовали 41 869 избирателей на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Такую цифру назвала сегодня на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

Она пояснила, что большинство - 34 532 человека - это жители отдаленных и труднодоступных местностей в 22 регионах страны. На судах, которые будут находиться в плавании 17-19 сентября, проголосовали 7 337 человек.

Кроме того, 3 сентября стартовало досрочное голосование на зарубежных участках, в 17 странах мира этим правом воспользовались 7 868 россиян. Итого общее количество проголосовавших досрочно в России и за ее пределами - 49 737 человек.