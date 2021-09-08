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08.09.2021 19:51
Рубрика: В мире

CNN назвало ЦРУ причастным к неудачной попытке похищения граждан РФ

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Американский телеканал CNN выпустил сюжет, посвященный неудачной попытке похищения 33 граждан России, бойцов частной военной компании, в августе минувшего года. В сюжете впервые говорится о причастности ЦРУ к этой провокации, правда, устами анонимных сотрудников украинских спецслужб, и при этом никак не затрагиваются причины ее провала. Почему именно такую подачу выбрал CNN, рассуждает "РГ".
Фото: REUTERS/Larry Downing Фото: REUTERS/Larry Downing
Фото: REUTERS/Larry Downing

Никакой сенсационной или попросту новой информации в расследовании CNN не содержится, кроме разве что указания, что на подготовку похищения ушло почти два года. Вся подоплека планировавшегося похищения, включая имена кураторов от ЦРУ на Украине и непосредственных исполнителей из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР МОУ), ровно год назад была опубликована российскими СМИ. Единственным откровением стало утверждение, что "операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ", со ссылкой на неназываемые источники в СБУ.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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При этом уже источник в ЦРУ назвал утверждения украинских то ли коллег, то ли подчиненных - "ложными". Мол, в Лэнгли знали о планах украинцев, но в реализации не участвовали, и их утверждения обратного "могут быть попыткой разделить или даже снять вину за провал".

Сюжет CNN, как кажется, появился неожиданно - без привязки к дате и заметного повода. В этой связи нужно заметить, что на официальном уровне Киев в принципе продолжает отрицать свою причастность к попытке похищения россиян. Похоже на то, что американцы решили позаимствовать у британских коллег этот рычаг давления на Зеленского, поэтому CNN никак не затронул причины провала операции.

Повод напомнить Киеву о прошлогодней истории у Вашингтона был. Например, 8 сентября Верховная рада должна была принять обращение к Конгрессу США с предложением наделить наконец Украину статусом основного союзника вне НАТО. О таком желании перед визитом в США и уже во время него много говорилось самим Зеленским, его окружением и околовластными экспертами.

Сюжет CNN появился неожиданно - без привязки к дате или заметного повода

Но уже к утру среды, когда вышел сюжет CNN, концепция поменялась: против инициативы резко выступили посол Украины в США, глава МИД и правительство, а Telegram-каналы сообщили о раздражении, которое эта просьба вызвала в Вашингтоне. Тем более что аналогичные обращения уже принимались Радой в 2014 и 2017 годах и тоже остались без ответа. В итоге голосование было провалено - только 24 голоса "за". Значит, сюжет на CNN вышел не зря.

В мире США В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина

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