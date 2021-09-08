Доминикана может оказаться в числе самых популярных зимних направлений

Туроператоры открыли продажи туров в Доминикану уже на зиму и отмечают хороший спрос на этом направлении. Туристы готовы бронировать туры даже за 90 дней, причем плату вносят сразу, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В результате Доминикана может стать одним из самых популярных направлений в осенне-зимнем сезоне. Стимулируют спрос привлекательные цены, которые туроператоры могут предложить благодаря чартерам. Правда, к зиме цены заметно растут.

Например, туроператор Coral Travel предлагает недельные туры в отель "четыре звезды" с завтраками в начале октября от 124 тысяч рублей на двоих. Подобный отдых в конце ноября обойдется уже от 164 тысяч рублей на двоих. Туроператор Anex Tour в начале октября предлагает недельные туры в Доминикану в отель "четыре звезды" по системе "все включено" по цене от 127 тысяч рублей на двоих, в конце ноября - от 160 тысяч рублей, а в декабре и январе подобные туры стоят уже от 200 тысяч рублей на двоих.

Осенью туры в Доминикану могут по цене конкурировать с отдыхом в отелях Египта категории "пять звезд". Некоторые туристы могут в сентябре и октябре предпочесть отдых на Карибском море, как более дорогой, но и более интересный также довольно дорогому отдыху на Красном море. Но с наступлением пика сезона в Доминикане, который начинается с ноября, разрыв по стоимости с Египтом увеличивается. Он мог быть еще больше, если бы на египетские курорты разрешили чартеры. Пока неделя отдыха в Египте в гостинице "четыре звезды" по системе "все включено" в среднем стоит 50-60 тысяч рублей на человека. Это в два раза больше, чем рассчитывали туристы и туроператоры, заметили ранее в АТОР.