Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
43. Духовне Управлiння Эвангельських Християн УкраIнськоI ХристиянськоIЦеркви "Нове Поколiння" (Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение") (Украина) (распоряжение Минюста России от 30.08.2021 N 968-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 23.08.2021).
44. Evan,geElisko kristie Su baznIca "JaunaA Paaudze" (Евангельская христианская церковь "Новое Поколение") (Латвийская Республика) (распоряжение Минюста России от 30.08.2021 N 969-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 23.08.2021).
45. Духовний Навчальний Заклад Мiжнародний Бiблiйний Коледж "Нове Поколiння" (Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение") (Украина) (распоряжение Минюста России от 30.08.2021 N 970-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 23.08.2021).
46. Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвийская Республика) (распоряжение Минюста России от 30.08.2021 N 971-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 23.08.2021).
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