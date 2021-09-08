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08.09.2021 20:53
Рубрика: Власть

Дроны получили прицел, позволяющий точно попадать в мишень

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Ударные беспилотники получили прицел, который позволяет сверхточно поражать наземные цели неуправляемыми боеприпасами с большой высоты.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские разработчики испытали на беспилотниках прицельно-навигационные системы, которые позволяют эффективно применять неуправляемые боеприпасы.

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Как сообщает РИА Новости, ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в ходе боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограммовой неуправляемой авиабомбой мишень типа "танк" с высоты в четыре километра. Эти показатели соответствуют характеристикам высокоточного управляемого оружия.

Благодаря прицельно-навигационному комплексу, который был создан специально для ударного дрона "Орион", неуправляемые авиабомбы, сброшенные с высоты нескольких километров, отклоняются от цели не более чем на 10 метров.

Прицельные комплексы для применения неуправляемых боеприпасов использовались ранее на пилотируемых самолетах. В частности, системы "Гефест" применялись в Сирии на самолетах Су-24 и доказали свою эффективность.

Установка таких прицелов на ударные дроны существенно снизит стоимость наносимых ударов по целям, при этом сохраняя высокие показатели точности.

По мнению экспертов, применение такого подхода для ударных дронов способно повысить гибкость в действиях российских Вооруженных сил. Кроме того, использование таких прицелов обеспечит выгодные преимущества российским беспилотникам на мировом оружейном рынке.

Власть Безопасность Армия

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