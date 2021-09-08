Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока

Досрочно невыгодно гасить ипотечный кредит, если он был взят под низкий процент. По словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, это, например, относится к программе льготной или семейной ипотеки, передает "Прайм".

В России имеются варианты вложения средств под гораздо больший процент, чем процент по ипотеке.

Тем более на фоне повышения ключевой ставки Банком России, ставки по банковским депозитам будут только расти. А процент по ипотеке обычно не меняется.

Также стоит помнить, что в некоторых банках предусмотрены штрафы за погашение ипотечного кредита раньше определенного срока, добавил Кулаков.