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Текст:   Георгий Панин 
07:34 08.09.2021

Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Досрочно невыгодно гасить ипотечный кредит, если он был взят под низкий процент. По словам профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова, это, например, относится к программе льготной или семейной ипотеки, передает "Прайм".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В России имеются варианты вложения средств под гораздо больший процент, чем процент по ипотеке.

Тем более на фоне повышения ключевой ставки Банком России, ставки по банковским депозитам будут только расти. А процент по ипотеке обычно не меняется.

Также стоит помнить, что в некоторых банках предусмотрены штрафы за погашение ипотечного кредита раньше определенного срока, добавил Кулаков.

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