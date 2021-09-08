Эксперты назвали самых популярных врачей на удаленных приемах

Аллергологи - стали самыми популярными врачами, к которым этим летом обращались россияне с помощью сервисов телемедицины, говорится в исследовании "СберЗдоровье".

"Больше всего россияне консультировались летом по поводу аллергий - такие обращения составляют 10,8% от всех онлайн-консультаций, проведенных с июня по август 2021 года", - отмечается в нем.

На втором месте по популярности оказались острые респираторные вирусные инфекции - 9,6% от всех летних обращений. Тройку лидеров замыкают кожные высыпания, которые составили 9,2% от всех консультаций. В наиболее частые причины обращений пациентов к врачам телемедицины летом также вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.

Отмечается, что с жалобами на кишечные инфекции, отравления и ОРВИ чаще всего обращались жители Краснодарского края (без учета Москвы). Пациенты из Свердловской области больше других консультировались с врачами онлайн из-за болей в спине, а жители Санкт-Петербурга по поводу кожных высыпаний, головных болей, слабости и аллергий.

"Среди жалоб, по которыми пациенты консультируются с врачами, действительно можно наблюдать некоторую сезонность. Так, летом на улице появляется много пыльцы от растений, на сухих дорогах становится больше пыли, просыпаются насекомые, которые могут оставлять укусы - все это способствует аллергическим реакциям", - объяснил терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Василенко.

В компании Страховка.ру отмечают, что услуги телемедицины востребованы у жителей Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также республиках Татарстан и Башкирия. Особенно они пользуются спросом у жителей удаленных районов, где в поликлиниках или фельдшерских пунктах работают в основном врачи общей практики. При этом 75% обращений приходится на акушеров-гинекологов, неврологов, гастроэнтерологов, психологов, дерматологов, оториноларингологов.

По словам руководителя компании Елены Суховей, после отмены ограничений из-за пандемии спрос на онлайн-приемы врачей снизился примерно на 30%, однако, по мнению большинства страховщиков, в дальнейшем он останется, отмечает она. Многие страховые компании уже сейчас выводят телемедицину в отдельный продукт и продают полисы на услуги телемедицины. Как правило, их цена варьируется от наполнения и составляет в среднем от 1,3 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей.