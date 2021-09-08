Эксперты назвали самых популярных врачей на удаленных приемах

Новости

В ПФР разъяснили, как количество детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей 08:12
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
Названа официальная причина смерти актера Майкла Кеннета Уильямса 07:27
Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура 07:14
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета 07:12
В Японии продлят режим ЧС из-за коронавируса 07:10
Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс" 07:02
Посольство РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике 06:59
Умерла актриса Лидия Норок 06:56
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России 06:41
Посольство РФ проверит информацию о россиянах после землетрясения в Мексике 05:53
На побережье острова Беринга выбросило 13-метрового кита 05:44
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН 05:21
В Бразилии задержали бывшего помощника Трампа 05:20
В Индонезии не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме 05:12
США выразили обеспокоенность назначениями в правительстве Афганистана 04:35
Инфекционист: Нарушение обоняния при COVID сохраняется в среднем 8 дней 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 08:23
Рубрика: Общество

Эксперты назвали самых популярных врачей на удаленных приемах

Текст: Елена Манукиян
Аллергологи - стали самыми популярными врачами, к которым этим летом обращались россияне с помощью сервисов телемедицины, говорится в исследовании "СберЗдоровье".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Больше всего россияне консультировались летом по поводу аллергий - такие обращения составляют 10,8% от всех онлайн-консультаций, проведенных с июня по август 2021 года", - отмечается в нем.

Фото: iStock
Телемедицина будет доступна россиянам и в сельской местности

На втором месте по популярности оказались острые респираторные вирусные инфекции - 9,6% от всех летних обращений. Тройку лидеров замыкают кожные высыпания, которые составили 9,2% от всех консультаций. В наиболее частые причины обращений пациентов к врачам телемедицины летом также вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.

Отмечается, что с жалобами на кишечные инфекции, отравления и ОРВИ чаще всего обращались жители Краснодарского края (без учета Москвы). Пациенты из Свердловской области больше других консультировались с врачами онлайн из-за болей в спине, а жители Санкт-Петербурга по поводу кожных высыпаний, головных болей, слабости и аллергий.

"Среди жалоб, по которыми пациенты консультируются с врачами, действительно можно наблюдать некоторую сезонность. Так, летом на улице появляется много пыльцы от растений, на сухих дорогах становится больше пыли, просыпаются насекомые, которые могут оставлять укусы - все это способствует аллергическим реакциям", - объяснил терапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Василенко.

В компании Страховка.ру отмечают, что услуги телемедицины востребованы у жителей Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также республиках Татарстан и Башкирия. Особенно они пользуются спросом у жителей удаленных районов, где в поликлиниках или фельдшерских пунктах работают в основном врачи общей практики. При этом 75% обращений приходится на акушеров-гинекологов, неврологов, гастроэнтерологов, психологов, дерматологов, оториноларингологов.

По словам руководителя компании Елены Суховей, после отмены ограничений из-за пандемии спрос на онлайн-приемы врачей снизился примерно на 30%, однако, по мнению большинства страховщиков, в дальнейшем он останется, отмечает она. Многие страховые компании уже сейчас выводят телемедицину в отдельный продукт и продают полисы на услуги телемедицины. Как правило, их цена варьируется от наполнения и составляет в среднем от 1,3 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей.

Общество Здоровье

Главное сегодня

После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян