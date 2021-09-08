Элла Памфилова разъяснила порядок работы иноагентов на выборах

Средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, могут освещать выборы. Центризбирком уже аккредитовал сотрудников таких изданий для работы на участках, сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Главное условие для журналистов - быть беспристрастными и не вмешиваться в ход избирательной кампании.

Элла Памфилова напомнила, что согласно законодательству иноагенты не вправе способствовать или препятствовать выдвижению, регистрации, избранию партий и кандидатов. Другими словами, вести агитацию. "Это норма закона, мы обязаны ее применять. Вместе с тем надо подчеркнуть, что данное положение законодательства не отменяет свободу таких СМИ и не поражает их право на получение и распространение информации, в том числе о выборах", - отметила она.

"То есть они могут наравне с другими СМИ быть аккредитованными, работать на участках и освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципа достоверности, объективности, равенства прав политических партий и кандидатов", - добавила глава ЦИК.

Она также сообщила, что комиссия удовлетворила заявки практически всех СМИ, желающих освещать выборы. "В том числе и "Дождь" (внесен минюстом в реестр СМИ-иноагентов. - Прим. "РГ") мы аккредитовали, и периодические издания - "Коммерсантъ", "Ведомости", "Российская газета", сетевые издания Znak.com, "Ура.ру" и так далее. То есть независимо от их ориентации какой-то для нас это не имеет значения", - сказала Памфилова.

Кстати, на заседании было принято несколько решений в пользу журналистов. Одно из них - о продлении до 10 сентября срока подачи заявок на аккредитацию в ЦИК. В комиссии пошли навстречу тем изданиям, которые из-за пандемии не успели вовремя (до 6 сентября) оформить и подать документы.

СМИ-иноагенты наравне с другими вправе освещать выборы и присутствовать на участках при условии соблюдения принципа достоверности и объективности

ЦИК уточнил статус аккредитованных им журналистов. Дело в том, что удостоверение ЦИК дает право работать на любом участке на территории России, но местные комиссии, бывало, выпроваживали сотрудников СМИ с участков, не советуясь с Москвой. Теперь это можно будет сделать только по решению Центризбиркома. "Удаление как исключительная мера может применяться только к тем, кого они аккредитуют. Покушаться на СМИ, аккредитованные в ЦИК, они не могут", - пояснила Памфилова.

Глава ЦИК также дала пояснения по работе наблюдателей из числа сотрудников структур, признанных иноагентами. "Прямого запрета быть наблюдателем для граждан, связанных с такими организациями, законодательство о выборах не содержит", - отметила она. "Вывод: граждане РФ, участвующие в деятельности организаций, выполняющих функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами РФ, они в этом качестве не поражены в правах", - заявила Памфилова. Но есть важное уточнение: "Представлять при этом они могут только того субъекта, который их назначил, то есть конкретного кандидата, партию или общественную палату - в интересах назначивших их субъектов, а не организации, выполняющей функции иноагента", - отметила глава ЦИК. От своего имени сотрудники иноагентских структур могут участвовать как привлеченные эксперты и в обучении, которое проводят иные организации. Что касается самих НКО-иноагентов, то они не вправе ни вести наблюдение в своих интересах, ни обучать наблюдателей.