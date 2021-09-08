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08.09.2021 19:28
Рубрика: Власть

Элла Памфилова разъяснила порядок работы иноагентов на выборах

Текст: Валентина Егорова
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, могут освещать выборы. Центризбирком уже аккредитовал сотрудников таких изданий для работы на участках, сообщила глава комиссии Элла Памфилова. Главное условие для журналистов - быть беспристрастными и не вмешиваться в ход избирательной кампании.

Элла Памфилова напомнила, что согласно законодательству иноагенты не вправе способствовать или препятствовать выдвижению, регистрации, избранию партий и кандидатов. Другими словами, вести агитацию. "Это норма закона, мы обязаны ее применять. Вместе с тем надо подчеркнуть, что данное положение законодательства не отменяет свободу таких СМИ и не поражает их право на получение и распространение информации, в том числе о выборах", - отметила она.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"То есть они могут наравне с другими СМИ быть аккредитованными, работать на участках и освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципа достоверности, объективности, равенства прав политических партий и кандидатов", - добавила глава ЦИК.

Она также сообщила, что комиссия удовлетворила заявки практически всех СМИ, желающих освещать выборы. "В том числе и "Дождь" (внесен минюстом в реестр СМИ-иноагентов. - Прим. "РГ") мы аккредитовали, и периодические издания - "Коммерсантъ", "Ведомости", "Российская газета", сетевые издания Znak.com, "Ура.ру" и так далее. То есть независимо от их ориентации какой-то для нас это не имеет значения", - сказала Памфилова.

Кстати, на заседании было принято несколько решений в пользу журналистов. Одно из них - о продлении до 10 сентября срока подачи заявок на аккредитацию в ЦИК. В комиссии пошли навстречу тем изданиям, которые из-за пандемии не успели вовремя (до 6 сентября) оформить и подать документы.

СМИ-иноагенты наравне с другими вправе освещать выборы и присутствовать на участках при условии соблюдения принципа достоверности и объективности

ЦИК уточнил статус аккредитованных им журналистов. Дело в том, что удостоверение ЦИК дает право работать на любом участке на территории России, но местные комиссии, бывало, выпроваживали сотрудников СМИ с участков, не советуясь с Москвой. Теперь это можно будет сделать только по решению Центризбиркома. "Удаление как исключительная мера может применяться только к тем, кого они аккредитуют. Покушаться на СМИ, аккредитованные в ЦИК, они не могут", - пояснила Памфилова.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава ЦИК также дала пояснения по работе наблюдателей из числа сотрудников структур, признанных иноагентами. "Прямого запрета быть наблюдателем для граждан, связанных с такими организациями, законодательство о выборах не содержит", - отметила она. "Вывод: граждане РФ, участвующие в деятельности организаций, выполняющих функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами РФ, они в этом качестве не поражены в правах", - заявила Памфилова. Но есть важное уточнение: "Представлять при этом они могут только того субъекта, который их назначил, то есть конкретного кандидата, партию или общественную палату - в интересах назначивших их субъектов, а не организации, выполняющей функции иноагента", - отметила глава ЦИК. От своего имени сотрудники иноагентских структур могут участвовать как привлеченные эксперты и в обучении, которое проводят иные организации. Что касается самих НКО-иноагентов, то они не вправе ни вести наблюдение в своих интересах, ни обучать наблюдателей.

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